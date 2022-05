Alfa stoot deel assuranceportefeuille af wegens gebrek aan personeel

Alfa Accountants en Adviseurs heeft vorig jaar de omzet met 4,3 procent weten te vergroten tot € 98,9 miljoen. Het nettoresultaat kwam met € 8,4 miljoen uit op recordhoogte. De krapte op de arbeidsmarkt doet het bedrijf met name pijn in de assurancetak.

Alfa groeit al enkele jaren, deels autonoom en deels door stijgende adviesomzet. In 2020 pakte de omzetstijging nog wat groter uit, met 8,5 procent. Dat had met name te maken met de overname van Novel Groep. Vorig jaar werd de agrarische portefeuille van Mazars uit de vestigingen Enschede, Winterswijk en Wolvega overgenomen. De omzet uit accountancy groeide van € 70,0 miljoen naar € 72,8 miljoen; adviesdiensten leverden € 26,0 (24,8) miljoen op.

Noodgedwongen afscheid deel assuranceportefeuille

Alfa meldt ook de score op medewerkerstevredenheid: met een 7,8 ruim boven het branchegemiddelde van 7,2. Het bedrijf telt 35 vestigingen en ruim 1.000 medewerkers en heeft ook moeite met de branchebrede trend dat vacatures moeilijk zijn in te vullen. Dat heeft met name pijn gedaan in de assurancepraktijk, in 2020 nog goed voor een omzet van € 6 miljoen: ‘Die is in de eerste helft van 2021 geconfronteerd met een tekort aan medewerkers. Om de kwaliteit van onze dienstverlening te kunnen blijven waarborgen hebben we noodgedwongen afscheid moeten nemen van een deel van deze portefeuille. In 2022 ontwikkelen we een verdergaande strategie rondom onze assurancepraktijk.’

Lees ook: 7 medewerkers die participeren? Alfa heeft er 1.100!

De arbeidsmarktcampagne is geïntensiveerd, waar de medewerkerstevredenheid een prominente rol in heeft. Bestuurslid Marco Vermin, verantwoordelijk voor HR, is trots op de hoge score. ‘Wij hebben nieuwe medewerkers nodig, maar zuinig zijn op je huidige medewerkers en hen binden en boeien is nog belangrijker. Ik ben trots op het feit dat zoveel collega’s de moeite hebben genomen om deel te nemen aan het onderzoek en onze organisatie zo goed beoordelen.’ 93 procent vulde de vragenlijst in op thema’s als werkplezier, werkproces, samenwerking en prestatie, leiderschap, organisatiestrategie, diversiteit en inclusie en persoonlijke ontwikkeling. Op werkgeverschap scoort Alfa een 8,2.

Half miljoen aandelen geplaatst

Een van de manieren om medewerkers te binden is met medewerkerscertificaten. Vorig jaar groeide het aantal uitstaande certificaten naar 3,1 miljoen, goed voor een rendement van 15,2 procent. ‘Om te kunnen voldoen aan de vraag heeft Alfa eind 2021 nog eens een half miljoen aandelen geplaatst en gecertificeerd.’ Daarnaast is gemiddeld 44 uur per medewerker al dan niet PE-plichtig geïnvesteerd in trainingen en opleidingen. ‘Daarnaast heeft Alfa definitief gekozen voor het hybride werken, waarbij medewerkers meerdere dagen vanuit huis kunnen werken. Verder rekent Alfa erop dat de profilering als duurzaamste accountantsorganisatie van Nederland een nieuwe generatie medewerkers moet aanspreken.’ Het bedrijf denkt dit jaar verder te groeien en door ICT-investeringen de toename in activiteiten voor een deel op te vangen.

Cijfers Alfa Accountants & Adviseurs (bedragen in € miljoen)