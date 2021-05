Alfa Accountants en Adviseurs neemt agropraktijk Mazars over

Per 1 september 2021 neemt Alfa Accountants en Adviseurs de agrarische portefeuille van Mazars uit de vestigingen Enschede, Winterswijk en Wolvega over. Circa 220 klanten en 10 gespecialiseerde adviseurs gaan over naar Alfa. Sectorkennis en expertise wordt hierdoor gecombineerd, waardoor ondernemers een bredere dienstverlening kan worden aangeboden. Daarnaast biedt het een goede aanvulling op de groei die de organisatie beoogt, laat Alfa weten.

Toenemende complexiteit op het gebied van accountancy en wet- en regelgeving verlangt een steeds bredere sectorkennis en deskundigheid. Mazars heeft daarom besloten de agropraktijk van de vestigingen in Enschede, Winterswijk en Wolvega over te dragen aan een organisatie die toegevoegde waarde, continuïteit en kwaliteit in deze specifieke sector kan bieden en daarmee het perspectief voor klanten en in de sector gespecialiseerde medewerkers kan verbeteren.

Uitbreiding praktijk en team

Met 35 kantoren werkt Alfa voor ruim 17.000 ondernemers in Nederland. De organisatie is in Twente en Salland lokaal actief met kantoren in Nijverdal en Hardenberg. Directievoorzitter Inez Schutten is blij met de uitbreiding: “Door de overname krijgen wij een grote uitbreiding van onze agropraktijk in de regio. Bovendien breidt ons team zich uit met tien agrarische adviseurs. De arbeidsmarkt is momenteel bijzonder schaars, dus wij vinden het fijn om deze nieuwe collega’s te mogen begroeten. Een mooie aanvulling op ons huidige team.”

Vertrouwde gezichten blijven

Het contract tussen Mazars en Alfa is inmiddels getekend. De directieleden Inez Schutten en Wim Kappers van Alfa in Twente en Salland hebben persoonlijk kennis gemaakt met de nieuwe collega’s en verheugen zich op de uitbreiding van de organisatie. Inez Schutten: “De komende periode worden alle zaken geregeld om op 1 september 2021 officieel van start te kunnen gaan. We kijken uit naar een succesvolle samenwerking en hopen op heel veel werkplezier.” Doordat de agrarische adviseurs van Mazars meeverhuizen naar Alfa, behouden de klanten hun vaste, vertrouwde contactpersoon. De nieuwe medewerkers worden ingewerkt vanuit kantoor Nijverdal. In een later stadium zal ook vanuit andere Alfa-kantoren worden gewerkt.

Groei van de Alfa-organisatie

Voor Alfa vormt de overname, door het samenvoegen van kennis en contacten, een goede aanvulling op de groei die wordt beoogd. Arnoud Bosch, lid raad van bestuur van Alfa: “Met deze overname versterken we onze positie in Twente en Salland. Het is een strategische pijler in een economisch sterke regio en een mooie aanvulling op onze regionale dienstverlening.” De afgelopen jaren nam de organisatie meerdere portefeuilles over van onder anderen Novel Groep Accountants en Adviseurs, EQUITY, Visser Toornstra Van der Meulen Accountants (VTM Accountants) en Accountantskantoor De Jongh.