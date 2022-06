Eigenaar boekhoud- en administratiekantoor was spin in het web bij grootschalige (belasting)fraude en witwassen

De rechtbank Rotterdam heeft in een megafraudezaak genaamd Spaniel de eigenaar van een boekhoud- en administratiekantoor veroordeeld tot twee jaar onvoorwaardelijke celstraf. De man heeft zich volgens de rechtbank schuldig gemaakt aan een groot aantal misdrijven op het gebied van (belasting)fraude en witwassen. Ook is hij schuldig aan ondergronds bankieren, deed hij niet aan cliëntenonderzoek en was hij met zijn kantoor zonder vergunning van DNB actief als trustkantoor.

‘Spin in het web’

Het onderzoek waarin de feiten aan het licht kwamen, betrof volgens justitie een zeer omvangrijk onderzoek naar een grote groep van medeverdachten, die in wisselende samenstellingen opereerde. De nu veroordeelde verdachte was volgens de rechtbank, in zijn hoedanigheid van eigenaar van een boekhoud- en administratiekantoor, ‘de spreekwoordelijke spin in het web van een groot deel van de bewezenverklaarde feiten’. De man wordt veroordeeld voor het een gewoonte maken van overtredingen van de Wwft, een gewoonte maken van overtredingen Wft, witwassen (6x) en valsheid in geschrifte.

Onderzoek Spaniel

De tenlastelegging was gebaseerd op het onderzoek Spaniel, dat begon met informatie van het Team Criminele Inlichtingen (TCI) over de verdachte. Hij zou zich schuldig hebben gemaakt aan ondergronds bankieren en velen miljoenen in zijn huis hebben liggen. Veel criminelen in Nederland zouden hun geld bij hem investeren en hij zou contant dividend uitbetalen. Ook zou hij zijn geld beleggen in recreatieparken in binnen- en buitenland. Een medeverdachte zou zijn baas zijn en ook vele miljoenen in huis hebben liggen.

In 2016 is een financieel onderzoek begonnen dat in 2017 is uitgebreid met een tactisch onderzoek. Dit heeft geleid tot doorzoekingen op 20 juni 2018 en tot een uitgebreid dossier. Hoewel uit de afgeluisterde gesprekken is gebleken dat de verdachte en medeverdachten zich mogelijk hebben begeven in kringen van misdaadondernemers en er zeker is bewezen dat hij sommigen inderdaad heeft gefaciliteerd, is het vermoeden niet hard gemaakt dat hij en zijn medeverdachte grote faciliteerders van de misdaad zijn geweest die deel hebben uitgemaakt van een criminele organisatie. De miljoenen zijn niet aangetroffen en uit niets is gebleken dat vele criminelen (wat of wie dat ook moge zijn) geld bij hem hebben geïnvesteerd. Mogelijk ligt vermogen van de verdachte in Dubai, maar als de politie € 201.500,- in beslag neemt, is het schrapen om het verlies goed te maken. Wel staat vast dat hij zich heeft schuldig gemaakt aan ernstige strafbare feiten als ondergronds bankieren en aan witwassen, naast een aantal andere feiten. Het onderzoek Spaniel heeft geleid tot een overdaad aan ingewikkelde tenlasteleggingen tegen elf verdachten.

Twee jaar cel

Bij de bepaling van de strafmaat overweegt de rechtbank verder onder meer dat de man als exploitant van een boekhoud- en administratiekantoor niet heeft voldaan aan de op hem rustende onderzoeksplicht – het doen van cliëntenonderzoek – als bedoeld in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Ook heeft de verdachte zich, in de uitoefening van zijn beroep van boekhouder, accountant en financieel adviseur, schuldig gemaakt aan belastingfraude, door opzettelijk een onjuiste aangifte omzetbelasting voor en met een van zijn cliënten te doen. Hij heeft zich volgens de rechtbank bovendien schuldig gemaakt aan in totaal zes gevallen van witwassen van crimineel (verkregen) vermogen. Het witwassen had betrekking op luxe personenauto’s, contante geldbedragen van aanzienlijke omvang en verschillende vastgoedobjecten. Tenslotte heeft hij zich schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte, door het valselijk opmaken van een inkomensverklaring.

Behalve de celstraf worden ook in beslag genomen geldbedragen van respectievelijk € 210.000,- en € 99.000,- verbeurd verklaard.