Omzetdaling bij ABAB

ABAB Accountants en Adviseurs heeft vorig jaar de netto-omzet met 3,4 procent zien dalen tot € 60,7 miljoen. Ook de winst liep terug met een nettoresultaat van € 5,7 miljoen, tegen € 6,6 miljoen in 2020.

Dat blijkt uit het recentelijk gedeponeerde jaarverslag van de onderneming. De daling in inkomsten is het gevolg van een lagere omzet uit accountancydiensten: die ging van € 34,8 miljoen naar € 30,9 miljoen. Daar wogen omzetstijgingen bij met name de consultancytak (+17%) niet tegenop. Het personeelbestand is verder gekrompen. ABAB gaf vorig jaar al aan dat het aantrekken van medewerkers een grote uitdaging is en dat in de samenstelpraktijk en de salarisverwerking de urgentie het grootst is.

Verbeterpunten

Uit de SRA-review op het wettelijke controledomein en het overige assurancedomein leidde ABAB vorig jaar af dat er verbeterpunten zijn, schrijft de organisatie in het transparantieverslag. ‘Er is door Audit & Assurance een oorzaakanalyse gemaakt en een verbeterplan, welke zijn besproken met de Compliance Officer, de plaatsvervangend Compliance Officer en het bestuur van ABAB Audit & Assurance.’ De compliance officer zag vorig jaar 28 portentiële overtredingen van wet- en regelgeving, een stuk meer dan de zeven uit 2020. Het betrof met name niet of te laat gesloten dossiers. Vijfmaal was de onafhankelijkheid in het geding en vier keer was er een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht. ABAB introduceerde afgelopen maand een nieuwe koers en een nieuwe belofte, waarbij de toevoeging ‘accountants en adviseurs’ uit het logo is verdwenen. De pay-off is nu: ‘van betekenis’.

ABAB staat op nummer 15 in de AV Top 50, op basis van de omzet uit 2020. Ondanks de inkomstendaling blijft het in omzet wel naaste belager Crowe Foederer voor. Het gat met nummer 14 Moore DRV, in 2020 nog nipt groter dan ABAB, is wel gegroeid in 2021.

Jaarcijfers ABAB 2021

(bedragen in € 1.000)