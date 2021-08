Stevige winstgroei bij ABAB

Het nettoresultaat van ABAB Accountants en Adviseurs is vorig jaar met 77% verbeterd tot € 6,6 (3,7) miljoen, blijkt uit de onlangs gedeponeerde jaarrekening. Eerder meldde de groep al een omzetstijging van een kleine 5% tot € 62,9 miljoen.

Die omzetstijging betekende een plus van ruim € 2,7 miljoen, waarmee het grootste deel van de resultaatverbetering is verklaard. Voor belastingen kwam ABAB uit op een resultaat van € 8,8 miljoen, tegen € 5,1 miljoen in 2019. Aan de kostenkant was ABAB onder meer een miljoen minder kwijt aan uitbesteed werk en andere externe kosten. Binnen die categorie liepen de autokosten als gevolg van het thuiswerken terug tot een kleine € 1,6 miljoen (in 2019 nog bijna 2 miljoen).

Uitstroom groeit, instroom stagneert

ABAB rept in het jaarverslag ook van de moeilijke arbeidsmarkt, die maakt dat de uitstroom van medewerkers naar (potentiële) klanten toeneemt, terwijl de doorstroom binnen de accountancybranche juist sterk afneemt. ‘Dat heeft tot gevolg dat het aantrekken van – vooral ervaren – medewerkers een grote uitdaging is. De behoefte aan nieuwe medewerkers is het meest urgent in de samenstelpraktijk en de salarisverwerking. Het personeelsbestand kromp vorig jaar tot 609 (620) fte, met name doordat er 13 medewerkers minder werkzaam waren bij de accountantstak, die nu 338 fte groot is. In Belastingadvies groeide het aantal medewerkers wel: met tien mensen tot 99.

ABAB meldde eerder binnen de accountancytak al een omzetstijging van 7% in de adviespraktijk en 13% in Audit en Assurance. De samenstelpraktijk pluste 3%.

Jaarcijfers ABAB 2020

(bedragen in € 1.000)