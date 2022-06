Omzet Crowe Foederer stijgt met 8,5 procent

In 2021 heeft accountants- en advieskantoor Crowe Foederer een omzetgroei gerealiseerd van 8,5%. In 2022 zal deze groei, door een combinatie van autonome groei en reeds gerealiseerde overnames, versnellen naar 20 tot 25%.

Crowe Foederer (nummer 16 in de AV Top 50) is bezig met een groeispurt. In 2020 pluste het kantoor 2,6 procent. Afgelopen jaar kwam de omzet uit op € 57,2 miljoen, een stijging van 8,5 procent. De groei zat in 2021 in alle service lines. Volgens het kantoor vertaalde de focus op HR- en IT-diensten zich in een sterke groei van het aantal nieuwe relaties. Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt groeide het aantal medewerkers met 13 procent van 448 ultimo 2020 naar 507 medewerkers per 1 januari 2022. De omzet per medewerker daalde licht: van 117.600 euro naar 112.000 euro.

Versnelling

Crowe Foederer presteerde in 2021 beter dan de nummer 17 in de AV Top 50, Countus. Dit kantoor groeide in 2020 nog iets harder van Crowe Foederer (+2,9%) maar boekte in 2021 aanzienlijk minder omzetgroei, +3,5% versus 8,5%. Waar beide kantoren in 2020 evenveel medewerkers in dienst hadden, heeft Crowe Foederer er nu vijftig meer dan Countus. Een ander vergelijkbaar kantoor, ABAB, is nog niet met zijn jaarcijfers over 2021 naar buiten gekomen.

De vooruitzichten voor 2022 zijn gunstig. ‘Zo laat het eerste kwartaal 2022 een autonome omzetgroei bij Crowe Foederer zien van 10 procent. Het aantal personeelsleden is inmiddels gegroeid naar 550. Daarnaast dragen overnames zoals die van Personeelsdiensten Veghel (PDC) en CONTOUR accountants nog eens ruim 10 procent bij aan de omzetgroei en een uitbreiding naar 620 medewerkers per 1 juni. ‘Daarmee verwachten we dit jaar een totale omzetgroei te noteren van 20 tot 25%’ zegt Johan Daams, CEO Crowe Foederer. Volgens een woordvoerder zijn er recent 70 medewerkers ingestroomd als gevolg van overnames.

Continu verbeteren

Crowe Foederer zit de omzetgroei vooral als resultaat van investeringen in kwaliteit, medewerkerstevredenheid, medewerkers-ontwikkeling, de inzet van technologie en maatschappelijke betrokkenheid. Het kantoor noemt onder meer een Learning & Development programma, dat in combinatie met een leiderschapsprogramma, voor alle medewerkers in de tweede helft van 2022 wordt gestart. Technologische ontwikkelingen zoals de toepassing van data science oplossingen blijven eveneens speerpunten. De vernieuwde aanpak rondom het thema maatschappelijke betrokkenheid heet ‘Gelijke kansen’, dat vorm krijgt in diverse lokale initiatieven en de landelijke samenwerking met het Fonds Gehandicaptensport en IMC-weekendscholen.