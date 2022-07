Waarschuwing voor RA die standpunten verwerkte in ingetrokken rapport

De Accountantskamer heeft een RA een waarschuwing opgelegd voor een rapport van bevindingen waarin hij ook standpunten heeft opgenomen en niet heeft overlegd met een van de betrokken partijen. Dat hij het rapport alsnog heeft ingetrokken, baat hem niet.

De RA is accountant van een projectontwikkelaar die samen met een ander bedrijf een woningbouwproject uitvoert. Maar over het resultaat verschillen de meningen; de projectontwikkelaar stelt daarom voor dat de RA met een door de samenwerkingspartner ingeschakelde accountant de afrekening opstelt. Zo gezegd, zo gedaan. De RA komt eind vorig jaar met een rapport van bevindingen, waarin hij concludeert dat de samenwerkingspartner ten onrechte kosten heeft toegerekend aan het project. Het zou gaan om ruim € 2,8 miljoen. Daar is het bedrijf het niet mee eens; het dreigt begin dit jaar met een tuchtklacht als de RA het rapport niet snel terugtrekt. De reactie komt te laat, waardoor de zaak bij de Accountantskamer belandt. In de procedure geeft de RA aan dat hij zijn rapport alsnog onvoorwaardelijk terugtrekt.

Ten onrechte geen overleg

Maar die actie maakt niet dat de tuchtrechter de zaak laat vallen; evenmin zal de klacht worden behandeld dat de RA met zijn rapport oneigenlijke druk heeft uitgeoefend; die is namelijk te laat ingediend. De Accountantskamer is het met de klager eens dat de RA op grond van Standaard 4400N ook met dat bedrijf had moeten overleggen voor hij zijn rapport opstelde. ‘Betrokkene heeft op de zitting verklaard dat hij klaagster als een beoogde gebruiker van het rapport heeft beschouwd, zodat betrokkene ook vooraf met klaagster had moeten overleggen over de opdracht.’ Ook de klacht dat de RA niet uitsluitend heeft gerapporteerd over feitelijke bevindingen is gegrond. ‘Betrokkene heeft erkend dat hij (deel)conclusies en standpunten heeft opgenomen in zijn rapport. Deze conclusies en standpunten passen niet bij een rapport van feitelijke bevindingen.’

Geen druk uitgeoefend

De Accountantskamer vindt niet dat de RA blaam treft door voorwaarden te stellen aan de intrekking van zijn rapport. ‘De Accountantskamer is van oordeel dat het beter was geweest als betrokkene zijn rapport direct en onvoorwaardelijk had ingetrokken, maar dat in dit geval geen sprake is van tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen.’ Het klagende bedrijf had namelijk zelf al aangegeven dat voorkomen van de klacht mogelijk was als het rapport zou worden ingetrokken. ‘Voor zover klaagster heeft bedoeld te stellen dat betrokkene door het stellen van deze voorwaarde oneigenlijke druk op haar heeft uitgeoefend om de klacht in te trekken, moet op grond van het voorgaande worden geconcludeerd dat ook daarvan geen sprake is geweest. Bovendien heeft betrokkene niet gedreigd met mogelijke nadelige gevolgen voor klaagster als zij de klacht niet zou intrekken.’

De RA krijgt een waarschuwing opgelegd: ‘Daarbij is in aanmerking genomen dat betrokkene het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid heeft geschonden. Ook is meegewogen dat betrokkene inzicht in zijn handelen heeft getoond en hij niet eerder een tuchtrechtelijke maatregel opgelegd heeft gekregen.’