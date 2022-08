‘EY stelt besluit over splitsing uit’

De veelbesproken splitsing tussen de accountants- en adviestakken van EY laat nog even op zich wachten: een besluit daarover komt nu op zijn vroegst halverwege deze maand, meldt The Wall Street Journal. Een wisseling in de Amerikaanse top en een vraagstuk rondom pensioenmiljarden hebben het besluit vertraagd.

Het plan om controle en advies definitief te scheiden, kwam in mei naar buiten. Een besluit zou al voor de zomer worden genomen, was toen de verwachting. Dat bleek wat te optimistisch, maar topman Carmine di Sibio stookte het vuurtje afgelopen maand weer op met zijn verwachting dat de splitsing miljarden extra omzet zou opleveren. Nu is de deadline gesteld op half augustus, aldus The Wall Street Journal, die interne documenten in handen zegt te hebben.

Partners verwachten miljoenen

Een vertragende factor is het opstappen in juni van Kelly Grier, die EY in de Verenigde Staten leidde. Daardoor duurt het langer om de voorstellen die de partners voorgelegd krijgen, af te ronden. Zo moet nog worden bepaald wat de partners van de audittak betaald krijgen voor het afscheid nemen van de advieswerkzaamheden. Zelf rekenen de partners op een miljoenencompensatie per persoon.

Wie krijgt de pensioenlast?

Om te kunnen betalen, moet er geld zijn. En EY heeft nog voor 10 miljard dollar aan pensioenverplichtingen staan die aan voormalige partners moeten worden betaald. De vraag is in welke tak die (grotendeels) terechtkomen. Volgens de plannen zou een beursgang van de consultancytak het grootste deel van het geld moeten leveren om de accountants-partners te kunnen betalen.

Wordt het plan daadwerkelijk afgerond en voorgelegd, dan moeten de partners in alle landen gaan stemmen. Die stemronde is voorzien voor het late najaar.