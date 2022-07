EY-topman voorziet miljarden extra omzet door splitsing

Het wereldwijd opsplitsen van de controle- en adviestakken van EY zou het bedrijf zomaar 10 miljard dollar extra omzet kunnen opleveren, stelt CEO Carmine Di Sibio in de Financial Times.

De stap zou de weg vrijmaken naar talrijke samenwerkingen en partnerschappen, die nu niet mogelijk zijn vanwege het risico op belangenverstrengeling tussen de bedrijfsonderdelen. De adviestak zou veel meer diensten kunnen gaan bieden aan met name grote technologiebedrijven, terwijl de audittak zich sneller zou kunnen uitbreiden. EY is de controlerend accountant van techreuzen als Amazon, Google, Oracle, Salesforce en Workday. Die bedrijven zijn dan automatisch verboden terrein voor de adviesonderdelen. Volgens Di Sibio kan binnen enkele weken een besluit worden verwacht over de voorgenomen opsplitsing van het bedrijf. ‘Het zou de grootste omwenteling in de boekhoudsector in twee decennia zijn.’ In elk land gaan vervolgens de lokale EY-partners erover stemmen. Dat zal dan in oktober of november plaatsvinden. Inzet is dat er dan een beursgang volgt, maar die zal niet voor de herfst van 2023 zijn beslag krijgen.

SEO: nadelen aan structurele splitsing

De plannen van EY zijn vooralsnog niet gevolgd door vergelijkbare voornemens bij PwC, Deloitte of KPMG. In Nederland heeft SEO in opdracht van de Kwartiermakers Toekomst Accountancysector onderzoek gedaan naar de invoering van audit-only. Het volledig scheiden van controle en advies heeft als nadeel het wegvallen van synergievoordelen tussen de advies- en controletak en het internationaal uit de pas lopen op dit gebied, aldus SEO, dat meer ziet in een louter operationele splitsing.

Bron: Finews.ch