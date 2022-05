‘Splitsing bij EY opmaat naar sectorbrede scheiding controle en advies’

EY zou volgens Britse media vergevorderde plannen hebben om de controle- en adviestakken van het bedrijf wereldwijd op te splitsen. Het zou de opmaat zijn naar een branchebrede scheiding van audit en advies, na een aantal boekhoudschandalen die de roep om zo’n splitsing hebben versterkt. Bij het EY-personeel is ondertussen onrust ontstaan over de mogelijke afsplitsing van de adviesdiensten.

EY is publicitair onder meer in zwaar weer geraakt met vermeende missers in de veelbesproken Wirecard-affaire, terwijl concullega KPMG er niet best opstaat in het schandaal rond de omgevallen Britse vastgoedgigant Carillion. En zo zijn er nog meer kwesties; KPMG liep afgelopen week nog tegen een miljoenenboete op wegens tekortkomingen bij de controle van de jaarrekeningen van Rolls-Royce. Een groeiend aantal boetes en rechtszaken zetten de auditpraktijk bij de big four onder druk. Amerikaanse regelgevers zinnen op maatregelen om de onafhankelijkheid van de controlewerkzaamheden te waarborgen. In het Verenigd Koninkrijk is al bepaald dat audit en advies operationeel strikt gescheiden moeten worden en ook Duitsland gaat met regels komen.

Beursnotering of verkoop

De afgelopen jaren is de vraag steeds sterker opgekomen of een accountant die (grote) bedrijven van advies voorziet, ook de boeken zou moeten controleren, of dat scheiding van advies en controle beter is. EY lijkt daar nu als eerste van de big four werk van te maken. JPMorgan en Goldman Sachs zouden EY nu adviseren over een mogelijke beursnotering of verkoop van het adviesbedrijf, al laat het bedrijf zelf weten in de beginfase van een evaluatie te zitten. ‘Elke significante verandering zou alleen plaatsvinden in overleg met toezichthouders en na stemmingen door EY-partners.’

De berichten hebben bij EY-werknemers wereldwijd voor onrust gezorgd. Het management heeft geprobeerd om die de kop in te drukken met de mededeling dat er nog niets is besloten, aldus Financial Review. Het welzijn en de loopbaanontwikkeling zullen centraal staan ​​bij beslissingen over het opsplitsen van het bedrijf, aldus wereldwijd CEO Carmine Di Sibio en de Australische EY-topman David Larocca in een bericht aan het personeel. Maar volgens Di Sibio is er niets nieuws onder de zon: ‘We doen regelmatig aan scenarioplanning en beoordelen EY-bedrijven wereldwijd om te bepalen of we de optimale strategie en structuur hebben om hoogwaardige diensten te leveren aan al onze klanten.’

Audit apart of advies?

Diverse media berichten over diverse maatregelen. Waar het enerzijds zou gaan om het afstoten van de adviesactiviteiten, bericht een Australisch medium over het verkopen van de audittak. Dat zou zijn omdat de marge in adviesactiviteiten groter is. EY zou al vóór 30 juni een besluit nemen. De auditgroep zou verdergaan onder de naam EY en de rest van het bedrijf zou onder een nieuwe naam gaan opereren. In 2002 stootte Ernst & Young – in de nasleep van de Enron-affaire – zijn adviesactiviteiten al af, toen via een verkoop aan Cap Gemini. Ook toen kwam er branchebreed een splitsing tussen audit en advies, maar in de twee decennia erna zijn die adviesdiensten gaandeweg weer opgebouwd.

Het FD bericht dat een splitsing bij EY de opmaat kan zijn van een ‘cruciale’ scheiding van controle en advies bij accountants. Daarbij stelt Marcel Pheijffer dat hij eerder verwachtte dat Deloitte tot zo’n stap zou besluiten omdat auditdiensten daar maar 20% van de bedrijfsinkomsten uitmaken.