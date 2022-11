FIOD: ondernemer gaf valse informatie bij vaststellingsovereenkomst, ook fiscaal adviseur onder de loep

De FIOD heeft donderdag een 61-jarige ondernemer in zijn woning in Someren aangehouden en voor onderzoek overgebracht naar het politiebureau in Arnhem. De man wordt verdacht van belastingfraude en valsheid in geschrifte, meldt de fiscale opsporingsdienst.

Vaststellingsovereenkomst met Belastingdienst

In 2021 sloot de man voor zijn bedrijf – een Limited opgericht naar Hong Kongs recht – een vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst. In de overeenkomst werden afspraken gemaakt over het afrekenen van eerder niet aangegeven inkomsten uit de Limited.

Onjuiste informatie

Medio 2022 ontving de Belastingdienst echter van een buitenlandse zusterorganisatie nieuwe informatie waaruit naar voren kwam dat de man de Nederlandse fiscus met opzet onjuiste informatie had verstrekt over zijn inkomsten uit de Limited. Het onderzoeksteam van de FIOD vermoedt dat de man opzettelijk onvolledige en vervalste informatie heeft verstrekt over de omvang van de omzet van het bedrijf en zijn eigen inkomsten. Hierdoor hebben de verdachte vennootschap en de man te weinig belasting betaald.

Fiscaal adviseur

Tijdens het fiscale onderzoek liet de verdachte zich bijstaan door een fiscaal adviseur. Naar de rol en wetenschap van deze fiscaal adviseur wordt nader onderzoek ingesteld, meldt de FIOD.

Bij de actie werden de woning van de ondernemer en twee bedrijfspanden in Eindhoven en Someren door de FIOD doorzocht. Daarbij is onder meer beslag gelegd op digitale en fysieke administratie. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Bron: FIOD