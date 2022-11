Commercieel vastgoed duurder in derde kwartaal

De prijzen van kantoren, industriepanden, winkelpanden en huurwoningen zijn in het derde kwartaal van 2022 gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dit blijkt uit berekeningen van het CBS en het Kadaster.

De prijzen van industriepanden stegen met 12 procent het meest, gevolgd door winkelpanden met 10,3 procent en kantoren met 9,8 procent. Huurwoningen kenden de kleinste prijsstijging met 6,7 procent. Hoewel huurwoningen nog steeds in prijs stijgen neemt de stijging al zes kwartalen op rij in grootte af.

Hoger niveau

De prijzen van commercieel vastgoed daalden vanaf het begin van de waarneming in 2008 (en tevens de start van de financiële crisis). In de jaren tussen 2014 en 2016 vertoonden de prijsontwikkelingen een kantelpunt. Sindsdien zijn huurwoningen ruim in prijs verdubbeld met 122 procent en daarmee het meest in prijs gestegen, gevolgd door industriepanden met ruim 71 procent en kantoren met bijna 68 procent. Winkelpanden vertoonden met een stijging van 30 procent ten opzichte van het dieptepunt de minste tekenen van herstel. De prijzen van huurwoningen, industriepanden en sinds dit kwartaal ook kantoren, liggen nu gemiddeld op een hoger niveau dan in 2008. De prijzen van winkelpanden blijven ondanks de stijgingen van de afgelopen jaren nog onder het niveau van 2008.

Koopwoningen

De prijsstijging van bestaande koopwoningen in Nederland kwam in het derde kwartaal van 2022 uit op 11,9 procent. Een kwartaal eerder was dat 18,4 procent. De transactieprijsindex van huurwoningen toonde voor de tweede keer in zeven jaar een kleine daling ten opzichte van een jaar eerder. De prijsdaling in het vierde kwartaal van 2020 bleek eenmalig, daarna werd de stijging weer doorgezet.

Bron: CBS