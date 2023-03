EY-klokkenluider Van Gelderen ziet tuchtklachten stranden

Voormalig EY-partner Wouter van Gelderen heeft zijn twee tuchtklachten tegen voormalig topman Coen Boogaart en bestuurslid Patrick Gabriëls afgewezen zien worden door de Accountantskamer. Die vindt dat er geen reden is om de twee tuchtrechtelijk te veroordelen voor de manier waarop zij Van Gelderens meldingen van vermeende misstanden hebben behandeld en zijn salaris hebben gekort.

Van Gelderen was in 2018 aanwezig bij een presentatie over automatische factuurverwerking en ontdekte dat een collega een van zijn presentaties – inclusief prijzen – had gedeeld met Accenture. Hij meldde dat bij een leidinggevende. Maar het resultaat was anders dan Van Gelderen had gedacht: van zijn leidinggevende kreeg hij een formele waarschuwing omdat hij de bedrijfsregels zou hebben geschonden. Zijn beloning pakt over dat fiscale jaar ook lager uit. Later beschuldigt hij zijn leidinggevende van intimidatie en schending van de mededingingsregels. Er volgen gesprekken en een onderzoek, maar die leiden nergens toe. In oktober 2020 gaat de vergoeding voor Van Gelderen nog eens met 25 procent omlaag.

Niets met melding gedaan

Die doet vervolgens bij het zogeheten ‘ethics point’ van EY een melding in het kader van de klokkenluidersregeling. Met zijn melding van integriteitsschendingen (de score van een medewerker manipuleren en informatie delen met de concurrentie) is in 2018 niets gedaan. Sterker nog: Van Gelderen is het leven zuur gemaakt, zo klaagt hij. Zijn eerste melding zet hij later ‘on hold’, al wordt er wel een advocatenkantoor ingeschakeld om de zaak te onderzoeken. Daarna volgt nog een tweede melding.

Niet betrokken bij melding

Bij de Accountantskamer klaagt Van Gelderen allereerst dat Gabriëls zijn melding in eerste instantie heeft genegeerd en later ten onrechte niet heeft gemeld dat het onderzoek door het advocatenkantoor onjuist en onvolledig was. Maar de tuchtrechter oordeelt dat Gabriëls niet betrokken is geweest bij de behandeling van de melding van Van Gelderen. Die behandeling zelf is gestaakt omdat de melding ‘on hold’ was gezet. Maar dat was een besluit van de klachtencommissie en niet van Gabriëls.

Over het onderzoek door het advocatenkantoor is de Accountantskamer kort: niet duidelijk is geworden waarom dat onderzoek onvolledig, onjuist en misleidend was. Als dat al zo was, dan was er geen plicht voor Gabriëls om daaromtrent een verklaring af te leggen.

Melding niet bewezen

Ook de klacht tegen ex-CEO Boogaart slaagt niet. Zo heeft Van Gelderen niet aangetoond dat hij de misstanden bij Boogaart heeft gemeld. Verder is niet bewezen dat de voormalig topman de waarschuwingsbrief van Van Gelderens leidinggevende kende toen hij in oktober 2018 tekende voor de salariskorting. Dat hij eerst wederhoor had moeten plegen voordat hij met de korting akkoord ging, is evenmin aangetoond.

‘Klokkenluider niet mijn ding’

Uit de uitspraak van de Accountantskamer komt naar voren dat er gesproken is tussen Boogaart en Van Gelderen en dat de laatste daarin vooral zijn salariskorting en de waarschuwing wilde bespreken, terwijl de CEO dacht dat het om de melding van de misstand ging. Maar Van Gelderen heeft geen zin om een klokkenluider te worden: ‘Dat is niet mijn ding’. De tuchtrechter signaleert dat ook en stelt dat hij niet de klokkenluidersregeling heeft gevolgd, maar een klachtencommissie heeft ingeschakeld. Hoewel Van Gelderen de kwestie binnenskamers wilde houden, is Boogaart toch een onderzoek gestart. Daarmee kan hem niet worden verweten dat hij de zaak in de doofpot heeft gestopt. Tot slot is ook niet onderbouwd dat de salariskorting een direct verband houdt met de melding van misstanden.