EY-klokkenluider Van Gelderen verliest weer rechtszaak

Ontslagen EY-partner en klokkenluider Wouter van Gelderen heeft een volgende rechtszaak verloren, ditmaal tegen de advocaat van zijn voormalig werkgever. Hij stelde dat advocatenkantoor Van Doorne onrechtmatig had gehandeld na zijn klokkenluidersmelding en had aangestuurd op zijn ontslag. De rechtbank in Amsterdam oordeelt dat daarvoor geen bewijs is.

Van Gelderen heeft al aardig wat rechtszaken achter de rug en deze uitspraak is niet de laatste. Hij was enkele jaren geleden betrokken bij een project over geautomatiseerde facturenverwerking en zag dat een collega een van zijn presentaties had gedeeld met Accenture. Dat meldde hij bij een leidinggevende, maar die nam juist tegen Van Gelderen maatregelen: hij kreeg een lager salaris en werd later de laan uitgestuurd. De sanctie werd opgelegd na een onderzoek door advocatenkantoor Van Doorne. EY stelt dat er een arbeidsconflict was en dat Van Gelderen pas later met een klokkenluidersmelding op de proppen kwam. Die stelde voor de rechter Van Doorne mede aansprakelijk voor de schade die hij heeft geleden – het zou gaan om € 11 miljoen.

Geen causaal verband

De rechter vindt echter dat Van Gelderen het causale verband tussen het Van Doorne-onderzoek en zijn ontslag niet aannemelijk heeft gemaakt. Behalve het kantoor was ook een advocaat/partner persoonlijk aansprakelijk gesteld. Die zou hem woorden in de mond hebben gelegd en geen oog hebben gehad voor de bewijzen die de klokkenluider aandroeg.

Bron: FD