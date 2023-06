Valse facturen om VVD te steunen: 750 euro boete

Een bedrijf stuurde een factuur van bijna 9.000 euro voor ICT-activiteiten die nooit waren verricht. Doel was de VVD in Noord-Holland te steunen. De zaak dateert uit 2007 en draait deels om de veroordeelde VVD-prominent Ton Hooijmaijers.

Ton Hooijmaijers werd in 2005 gedeputeerde namens de VVD in Noord-Holland. Nadat hij in juni 2009 was afgetreden omdat de provincie onder zijn verantwoordelijkheid veel geld op een IJslandse bank had gezet die was omgevallen, vielen Fiod en rijksrecherche in 2010 zijn woning binnen. Hooijmaijers werd verdacht van ambtelijke corruptie en omkoping. Op 3 december 2013 werd de VVD’er door de rechtbank van Haarlem tot drie jaar gevangenisstraf veroordeeld, waar in hoger beroep 2,5 jaar cel van overbleef. Het hof achtte elf gevallen van omkoping en dertien gevallen van valsheid in geschrifte bewezen. Ook vond het hof bewezen dat hij 276.000 euro had witgewassen. Zijn cassatieberoep werd in 2017 grotendeels verworpen.

Lunchafspraak

Op 22 juni j.l. deed het Gerechtshof uitspraak in een zaak die met bovenstaande verband houdt. Tijdens een lunchafspraak op 7 maart 2007 met Hooijmaijers gaf de directeur van een bedrijf te kennen de VVD te willen steunen. De VVD-gedeputeerde ging in op het aanbod en stelde voor de directeur in contact te brengen met de directeur van een ander bedrijf waar Hooijmaijers een zakelijke relatie mee had. ‘Daar kun je nog wat aan hebben, kan hij je dan een rekening ervoor sturen (..) voor dat bedrag, (..) want ik geef hem ook advies.’

Een paar maanden later stuurde de directeur een factuur van € 8.568,00 voor ‘diverse ICT werkzaamheden’ naar dit bedrijf. De factuur werd betaald, ook al waren de op de rekening vermelde werkzaamheden niet verricht en was er geen zakelijke relatie tussen beide bedrijven. Om die redenen oordeelde het Gerechtshof dat de factuur vals was, met als doel ‘via een ongebruikelijke omweg een politieke partij’ te sponsoren. Gelet op de omvang van het bedrag, € 8.568,00, vond het hof het onaannemelijk dat de factuur – zoals de verdediging heeft betoogd – als ‘spookfactuur er tussendoor is geglipt’.

Wilde VVD steunen

De financieel directeur van het bedrijf dat de factuur betaalde, verklaarde tijdens zijn verhoor dat Ton Hooijmaijers met hem gesproken had over een betaling voor zijn campagne om gedeputeerde te worden bij de provincie Noord-Holland. ‘Ik wist dat hij zich verkiesbaar had gesteld voor de functie namens de VVD. Op de dag van de verkiezingen had ik een lunchafspraak met hem. Dit was ergens in 2007. Tijdens de lunch vroeg hij of wij bereid waren de drukwerkkosten voor de verkiezingen te dragen. Ik heb gezegd dat wij daar wel toe bereid waren (..) Ik wist dat er door ons uiteindelijk in het kader van de verkiezing een betaling is verricht aan een bedrijf. Ik ging akkoord omdat het in het kader van de verkiezingscampagne was. U vraagt mij of ik middels de betaling hem wilde steunen of de VVD. Mijn antwoord is: de VVD.’

De bestuurder werd veroordeeld tot een geldboete van 750 euro. De financieel directeur werd veroordeeld voor het medeplegen van valsheid in geschrift door valse factuur voorhanden te hebben, eveneens tot een geldboete van € 750.

Lees hier de uitspraak.