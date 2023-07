Administratiekantoor draait op voor te veel betaald salaris beveiligingsbedrijf

Een administratiekantoor moet een beveiligingsbedrijf een kleine 70.000 euro betalen omdat aan oproepkrachten jarenlang te veel salaris is betaald. Het kantoor had kunnen weten dat het loon niet conform de bedrijfstak-cao was, oordeelt het gerechtshof in Den Bosch. Bij de rechter was de administrateur nog vrijuit gegaan.

Een beveiligingsbedrijf neemt per 1 januari 2014 klantenbestand en werknemers over van een eenmanszaak. Per dezelfde datum gaat een administratie- en adviesbureau de salarisadministratie verzorgen, maar die besteedt de dienst op zijn beurt uit aan een ander kantoor. In 2019 neemt de beveiliger een ander administratiekantoor in de arm. Dat ontdekt bij controle van de salarisgegevens dat over de periode januari 2014 tot en met mei 2019 door het beveiligingsbedrijf geldelijke adv-uitkeringen zijn gedaan aan afroepkrachten, waarbij geen rekening is gehouden met een eerder doorgevoerde wijziging in de cao voor beveiligingsbedrijven: die toeslag is omgezet in een andere beloningsvorm. De beveiliger haalt verhaal bij de vorige administrateur, die weer het ingeschakelde kantoor aansprakelijk stelt voor de fout.

Opdracht was alleen verwerken

Bij de rechter vraagt het beveiligingsbedrijf om een vergoeding van ruim 67.000 euro: er zijn immers fouten gemaakt in de salarisadministratie. Maar daar gaat de rechtbank niet in mee. Er is namelijk alleen opdracht gegeven om de loonstroken te verwerken, aan de hand van aangeleverde loonstroken uit 2013. De beveiliger heeft geen specifieke opmerkingen geplaatst en geen opdracht gegeven tot het doen van onderzoek naar eventuele bijzonderheden, aldus de rechter. De cao-wijziging heeft plaatsgevonden in oktober 2013 en toen werd de salarisadministratie nog elders verzorgd.

Het kantoor dat de daadwerkelijke salarisadministratie voerde, maakte gebruik van een digitaal verloningssysteem dat een signaal geeft wanneer het uitbetaalde loon lager is dan volgens de cao verschuldigd, maar níet wanneer dat loon hoger is. ‘Daarom kan, zonder specifieke opdracht daartoe, niet van een redelijk bekwaam en redelijk handelend salarisadministrateur worden verwacht dat hij onderzoekt of het salaris van de werknemers exact conform de cao is, en niet hoger.’

De beveiliger is het er niet mee eens en gaat in hoger beroep.

Administrateur moet cao in de peiling houden

Het hof stelt vast dat bij aanvang van de overeenkomst is besproken dat de loonadministratie zou moeten voldoen aan de geldende cao. Maar dat was alleen het geval als er te weinig salaris werd betaald, betoogt het administratiekantoor. Een te hoge salarisbetaling zou vallen binnen de vrije beleidsruimte van het beveiligingsbedrijf – en dat zou wel conform de cao zijn. Het hof leidt uit dit betoog af dat het administratiekantoor vooraf ‘in ieder geval enig onderzoek heeft verricht naar de toepasselijke cao-bepalingen’.

Daarnaast blijkt dat een medewerkster van het kantoor waaraan de werkzaamheden waren uitbesteed, wel degelijk heeft gesignaleerd dat de verplichting tot betaling van een toeslag van 5 procent aan afroepkrachten per eind 2013 was komen te vervallen. Dat heeft ze op een loonstrook geschreven, maar daar is geen vervolg aan gegeven.

Meer in het algemeen overweegt het gerechtshof dat van een redelijk handelend en redelijk bekwaam handelend salarisadministrateur mag worden verwacht dat hij het belang van zijn opdrachtgever in het oog houdt, ‘en dus ook het kennelijke belang van een werkgever om niet meer aan salarissen uit te betalen dan op grond van de cao noodzakelijk is’.

Aangedragen loonstroken spelen geen rol

Daarom had het kantoor bij aanvang van de overeenkomst en zeker na de signalering van de medewerkster moeten nagaan of de beveiliger inderdaad meer dan het cao-loon wilde betalen. Het kantoor kan zich niet beroepen op de aangedragen loonstroken van december 2013 of op het standpunt dat in ieder geval minimaal het cao-salaris betaald moest worden. ‘Gelet op het kennelijke belang van [de beveiliger] om niet méér aan salarissen uit te betalen dan op grond van de cao noodzakelijk was, zoals hiervoor al weergegeven, mocht van [de administratiekanytoren] als redelijk handelend en redelijk bekwaam handelend salarisadministrateur méér worden verwacht.’

De vennoten van het administratiekantoor worden hoofdelijk aansprakelijk geacht voor de geleden schade en moeten betalen; pleister op de wonde is dat het hof de te vergoeden buitengerechtelijke kosten matigt. Het kantoor waaraan het werk was uitbesteed, blijft buiten schot: dat kon in hoger beroep niet (opnieuw) in vrijwaring worden opgeroepen.

Gerechtshof Den Bosch, 11 juli 2023