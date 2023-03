Flynth-bestuurder Marcel Blöte per 1 september CEO van Grant Thornton

Grant Thornton Nederland benoemt met ingang van 1 september 2023 Marcel Blöte tot CEO, als opvolger van Marcel Welsink.

Tjark de Lange, voorzitter van de Raad van Commissarissen: “De opvolging van Marcel Welsink als bestuursvoorzitter vereiste een zorgvuldig proces. Voor ons is het van belang dat de kandidaat visie heeft op de toekomst van het beroep, affiniteit heeft met het door ons gekozen marktsegment, maar vooral een sterk verbindende leiderschapsstijl heeft. In Marcel Blöte herkennen wij deze aspecten.”

Marcel Welsink: “Ik heb er alle vertrouwen in dat Marcel Blöte als nieuwe CEO Grant Thornton succesvol zal leiden in de volgende fase van het verstevigen van onze accountancy- en adviesdiensten aan regionale mkb klanten tot mid-corporates in onze internationale praktijk.”

Over Marcel Blöte

Marcel Blöte is sinds 2017 lid van de Raad van Bestuur van Flynth. Hij is lid van de global board van BKR International. Zijn carrière in de professionele financiële dienstverlening heeft hij opgebouwd in de auditpraktijk van KPMG bij grote internationale klanten.

Marcel Blöte: “Grant Thornton is een mensgerichte organisatie met een groot internationaal netwerk. De ambities op het gebied van kwaliteit, thought leadership en groei in zowel de nationale als internationale praktijk spreken mij aan. Ik ben iemand met professionele dienstverlening in het dna en geloof in ambitie en kracht van samenwerken. Ik kijk ernaar uit om bij Grant Thornton aan de slag te gaan.”