NSC: forensische accountant ziet geen aanwijzingen voor fraude

Na uitgebreid onderzoek naar aanleiding van een door de accountant ontvangen fraudesignaal is volgens NSC ‘ondubbelzinnig geconcludeerd dat men niet heeft kunnen vaststellen dat er sprake is geweest van fraude of kenmerken daarvan’.

Daarover zijn de leden vrijdag door het partijbestuur geïnformeerd, meldt NSC.

De afgelopen maanden is op verzoek van het partijbestuur van Nieuw Sociaal Contract een uitgebreid en onafhankelijk onderzoek uitgevoerd door Hoogendijk Financieel & Forensisch Onderzoek. Aanleiding en onderwerp van het onderzoek waren de melding die de huisaccountant van NSC had ontvangen van mogelijke fraude. Dat ging over over financiële onregelmatigheden bij de partij van Pieter Omtzigt door penningmeester Ralph Joosten. Die werd daarop tijdelijk van zijn taken ontheven.

Rapport

NSC heeft inmiddels het rapport ontvangen. Hieruit blijkt volgens de partij dat geen enkel van de vier kenmerken van fraude is gevonden: ‘we hebben niet kunnen vaststellen dat er sprake is van (een of meer van de volgende onderdelen): (1) opzettelijke (2) misleiding om (3) onrechtmatig (4) voordeel te genieten’. De samenvatting van het uitgevoerde onderzoek en de bevindingen daarvan opgesteld door Hoogendijk Financieel & Forensisch Onderzoek is beschikbaar gesteld aan de leden.

Partijvoorzitter Kilian Wawoe: “Het is goed dat het onderzoek is afgerond en er geen fraude is vastgesteld. Ik ben opgelucht dat deze vervelende situatie nu is rechtgezet. Onze reguliere accountant pakt haar werkzaamheden voor NSC weer op.”