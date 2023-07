Nog geen signalen van examenfraude bij andere OOB-kantoren

Behalve KPMG onderzoeken ook de vijf andere OOB-accountantsorganisaties of er bij hen sprake is van examenfraude. Maar tot nu toe hebben BDO, Mazars, PwC, Deloitte en EY daarvan nog geen signalen, melden ze aan het FD.

De interne onderzoeken worden gedaan op verzoek van de AFM, die de kantoren eind vorig jaar benaderde na de eerste melding van fraude bij KPMG. En daar bleek het wel mis te zijn: KPMG meldde zelf dat honderden medewerkers antwoorden op toetsvragen hebben gedeeld. De andere vijf zijn in december ook een intern onderzoek gestart, maar daar zijn (nog) geen signalen van examenfraude naar boven gekomen. PwC hoopt eind dit jaar klaar te zijn met het onderzoek en spit de archieven door tot aan 2017. Deloitte weet nog niet wanneer het klaar is en geeft aan dat er eerder geen redenen waren om zo’n onderzoek te starten.

Eigen melding van KPMG

KPMG meldde zelf bij de presentatie van de jaarcijfers in december dat er een onderzoek liep naar het mogelijk afkijken bij toetsen van verplichte interne trainingen. ‘We zijn een onderzoek gestart naar aanleiding van berichten dat er bij enkele kantoren in het buitenland gevallen waren, waar medewerkers hadden afgekeken. Er kwam ook een melding van één van onze medewerkers die het vermoeden had dat collega’s antwoorden hadden gedeeld. Wij nemen dit erg serieus en zoeken het nu tot de bodem uit. De toezichthouders zijn meteen geïnformeerd’, liet CEO Stephanie Hottenhuis toen weten.

De AFM riep de andere OOB-kantoren vervolgens op om ook aandacht te besteden aan mogelijke toetsfraude. Dat blijkt dus geen algemene oproep te zijn geweest, maar een rechtstreeks verzoek aan de betreffende kantoren.

