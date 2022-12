NBA bezorgd over melding examenfraude bij KPMG

De NBA is bezorgd over de berichten van mogelijke fraude bij interne permanente educatie-trainingen bij KPMG. Dat laat de beroepsorganisatie weten op de melding die KPMG zelf maakte bij de presentatie van de jaarcijfers van een onderzoek naar “mogelijk afkijken” bij toetsen van verplichte interne trainingen. Medewerkers zouden uitkomsten van toetsen onderling hebben uitgewisseld.

‘Geen enkel systeem waterdicht’

De NBA stelt in een reactie: “Wij zouden zo’n fraude ten scherpste veroordelen, omdat fraude door accountants in strijd is met alles waar het beroep voor staat en waar accountants voor horen te staan.

Het is goed dat KPMG hierin een proactieve houding heeft aangenomen, door de mogelijke fraude direct na de melding zelf te melden en te laten onderzoeken.

Wij hebben naar aanleiding van eerdere berichten uit het buitenland onze eigen procedures met betrekking tot permanente educatie tegen het licht gehouden. Daarin is nagegaan of die op welke manier dan ook ruimte laten voor frauduleus handelen door accountants. Daarbij stelden wij vast dat geen enkel systeem voor permanente educatie waterdicht is.

De NBA neemt de bevindingen uit deze casus mee in onze aanstaande evaluatie van de herziening van de permanente educatie. Wij wachten het onderzoek van KPMG af en zullen daarna over de bevindingen met hen in gesprek gaan.”