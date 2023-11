Nieuwe verdenking tegen van miljoenenfraude verdachte Tielse boekhouder en haar man

Boekhouder Corina de J. (37) en haar man Gert (39) werden al verdacht van miljoenenfraude, maar zijn nu ook door de FIOD aangehouden in verband met een verdenking van oplichting van een voormalige werkgever voor ruim € 650.000.

De FIOD verdenkt het stel opnieuw van oplichting, valsheid in geschrifte en witwassen. Het echtpaar mocht afgelopen woensdag na het verhoor wel weer naar huis, meldt regionaal dagblad de Gelderlander. Wel blijven de twee verdachte in de zaak, meldt de fiscale opsporingsdienst.

Beleggingsfraude

Corina de J. uit Tiel had een eigen administratiekantoor en beloofde beleggers rendementen tot 200 procent per jaar. Ze wordt nu verdacht van beleggingsfraude. De vrouw zat samen met haar echtgenoot sinds 24 augustus in hechtenis en werd op 10 oktober onder voorwaarden vrijgelaten.

Volgens de FIOD zit De J. achter beleggingsvehikels Best Choice, Airfeet BV en Xerof BV. Zij wist honderden consumenten te verleiden om via online broker Mugan Markets geld in de producten te steken. Het Openbaar Ministerie liet vorige maand weten dat het geld dat beleggers in de frauduleuze beleggingsvehikels hebben gestoken waarschijnlijk niet veiliggesteld kan worden. Er is 56 miljoen euro kwijt. Daar komt nu dus een tweede verdenking bij.