HET JAAR VAN (1) Ferdy van Beest: “Ik hoop dat accountants CSRD juist als iets nieuws en gaafs gaan omarmen”

Hoe kijken spelers in de accountancysector terug op 2023 en wat wensen zij voor 2024? Rondom de feestdagen stelt Accountancy Vanmorgen steeds een serie vragen aan een branchegenoot. Vandaag Ferdy van Beest, directeur Duurzaamheid bij Flynth, Associate Professor Corporate Reporting aan de Nyenrode Business Universiteit, lid van de werkgroep duurzaamheidsverslaggeving van de RJ en lid van de stuurgroep duurzaamheid van de NBA.

Wat blijft jou het meeste bij van het afgelopen jaar?

Goede vraag, maar het is een combinatie van dingen privé en zakelijk. Zakelijk heb ik een nieuwe aanstelling als directeur Duurzaamheid bij Flynth en heb ik gewerkt met Ruud Vergoossen aan ons boek over duurzaamheidsverslaggeving. Toch is mij het meest bijgebleven wat de reacties van accountants waren bij presentaties rondom duurzaamheidsverslaggeving; sommigen mega enthousiast, anderen toch ook serieus sceptisch of de controle op duurzaamheidsverslaggeving wel bij de accountant moest komen te liggen.

Privé allereerst de verkiezingsuitslag met de enorme overwinning van de PVV. De vraag is wat dit gaat betekenen voor Nederland en ook voor het accountantsberoep. Tegelijkertijd privé de trots die ik voelde toen mijn oudste zoon, lid van het Nederlandse team synchroonzwemmen, op trainingskamp mocht in Barcelona met de beste zwemmers ter wereld onder leiding van de olympisch kampioen.

Wat is de belangrijkste ontwikkeling binnen de accountancy momenteel?

De krapte op de arbeidsmarkt en duurzaamheidsverslaggeving zijn belangrijke thema’s, waarbij het een het ander versterkt. Duurzaamheidsverslaggeving en het controleren van het duurzaamheidsverslag biedt mooie kansen voor de accountant. Tegelijkertijd creëert het extra werk, is opleiding nodig in een arbeidsmarkt die al heel krap is. Je ziet dat alle kantoren daarmee worstelen, maar ook opleidingsinstituten als Nyenrode Business Universiteit waar ik ook werkzaam ben. In het rapport van de kwartiermakers worden suggesties gedaan om dingen te verbeteren en dat is goed. Tegelijkertijd blijft de mentale druk op medewerkers, en een goede werk-privé balans een belangrijk aandachtspunt.

Wat wens je de accountancysector toe?

Een echt “succesje” waar ook in het nieuws oprechte aandacht voor is. Inherent aan de rol van de accountant is dat zij vaak alleen in het nieuws komen bij een fraudezaak waar de accountant mogelijk steken heeft laten vallen. Terwijl de accountant zo’n belangrijke rol heeft als vertrouwenspersoon van het maatschappelijk verkeer. Dus ik hoop dat er een nieuwsitem komt met de belangrijke bijdrages van een accountant, danwel dat de accountant vanuit de politiek in het zonnetje wordt gezet.

Wat moeten we in 2024 echt anders gaan doen?

Rondom duurzaamheidsverslaggeving accepteren dat het een “ingroeimodel” is en er meer van te genieten. Accountants zijn relatief conservatief, dus omgaan met onzekerheid wordt soms als lastig ervaren. In 2024 hoop ik dat accountants CSRD juist als iets nieuws en gaafs gaan omarmen, om nog meer impact te maken als accountant. Het werk dat we doen is namelijk ook ontzettend mooi en uitdagend.

Wat doe jij om je weer op te laden na een drukke periode?

In beginsel probeer ik in reguliere weken al een goede afwisseling te hebben met hard werken, maar ook afdoende sporten. Zo zit ik op voetbal, badminton en jeu de boules. Daarnaast vind ik het gezellig om met collega’s of vrienden uit eten te gaan. En natuurlijk een reguliere vakantie, hoewel ik mij wel soms druk maak over mijn CO2-footprint.

Welke persoon of instantie krijgt voor 2024 jouw beste wensen en waarom?

Usha Ganga. Zij is themaregisseur Duurzaamheid bij de NBA en tevens lid van de werkgroep Duurzaamheidsverslaggeving van de RJ. Naast haar rol als docent is ze vooral belangrijk als trekker van het hele thema. In december 2023 heeft de NBA onder leiding van Usha een zeer helder document opgeleverd over de uitwerking van de dubbele materialiteitsanalyse. Daarnaast is ze voorzitter van de stuurgroep Duurzaamheid van de NBA en druk bezig met het inregelen en beheersen van de kwaliteit van duurzaamheidsverslaggeving en de controle daarop, van PE-punten tot curriculumontwikkeling. Ik wens haar in 2024 toe dat ze het iets rustiger krijgt, en dat haar passie voor dit thema wordt gedragen door alle accountants.

Waardoor en/of door wie raak jij geïnspireerd?

Martin Hoogendoorn en Henk Langendijk. Twee iconen uit verslaggevingsland, en dit al decennia lang. Op 25 januari stond ik met hen, onder leiding van dagvoorzitter Gert-Jan Jordaan als spreker op een SRA-congres. De manier waarop beide professoren spreken, mensen kunnen inspireren en raken op een kwalitatief geweldige manier, vind ik fenomenaal. Ze laten zien dat verslaggeving niet alleen maar complex is, maar ook geweldig interessant en intrigerend.

