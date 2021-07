Fraude in het Vaticaan: kardinaal voor de rechter

Het Vaticaan gaat tien personen onder wie de 73-jarige kardinaal Giovanni Angelo Becciu berechten wegens financiële misdrijven. Hij zou een kwalijke rol hebben gespeeld bij een misgelopen vastgoedinvestering.

Becciu is de meest prominente van de beklaagden. Hij verscheen dinsdag samen met de negen anderen in de eerste voorbereidende zitting voor de magistraten van het Vaticaan. De volgende zitting is gepland voor 5 oktober; het proces gaat waarschijnlijk jaren in beslag nemen.

Miljoenenverlies op Londense vastgoeddeal

Voorzitter van de rechtbank is voormalig maffiabestrijder en ex-aanklager van de Italiaanse justitie Giuseppe Pignatone. Hij trad aan in 2019, kort nadat vijf topfiguren van de Vaticaanse justitie aan de kant waren geschoven naar aanleiding van meldingen van verdachte transacties. Becciu vertrok vorig jaar toen hij in verband werd gebracht met een controversiële vastgoeddeal in Londen. Het Vaticaanse staatssecretariaat had in 2014 geïnvesteerd in een voormalige Harrods-winkel in de Londense wijk Chelsea, waarin luxe appartementen zouden worden gerealiseerd. Het Vaticaan bleek veel te veel te hebben betaald en verloor uiteindelijk 150 miljoen pond op de mislukte investering.

Paus Franciscus ontsloeg in totaal vijf Vaticaanse medewerkers vanwege de misgelopen Londense deal en er kwam een onderzoek in hoeverre de betrokkenen zelf wijzer waren geworden van de transactie. Dat onderzoek heeft tot het proces geleid. Andere verdachten in het proces zijn onder anderen financiële makelaars, Vaticaanse functionarissen en een advocaat.

Meer malversaties

Becciu is ook in verband gebracht met een donatie van € 100.000 aan een liefdadigheidsorganisatie in Sardinië die wordt bestuurd door zijn broer. De kardinaal zou ook een vergoeding van tonnen hebben betaald aan een Sardijnse vrouw die daarmee gegijzelde katholieken zou bevrijden. Uiteindelijk bleek het losgeld – volgens de vrouw een onkostenvergoeding – te zijn besteed aan luxeartikelen.

In het rood

Het Vaticaan heeft vorig jaar € 66,3 miljoen verlies geleden, zo bleek deze week. Eerder werd voor een groter verlies gevreesd vanwege de coronacrisis, maar het terugdringen van de uitgaven met € 26 miljoen heeft dat beperkt. Inkomstendalingen waren er onder meer bij de Vaticaanse musea en de vastgoedbeleggingen. Het vastgoed in Chelsea staat te koop.

Bron: ANP