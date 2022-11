Ontslagen accountants eisen 9 mln van Vaticaan

In 2017 ontsloeg het Vaticaan twee topaccountants op verdenking van het schenden van regels. Libero Milone, voormalig CEO van Deloitte Italië, eist samen met een ontslagen collega een schadevergoeding van miljoenen. Ze zouden ontslagen zijn nadat ze malversaties op het spoor waren gekomen.

Paus Franciscus benoemde Milone in juni 2015. De topaccountant van Deloitte, geboren en gedeeltelijk opgegroeid in Den Haag, moest de financiën van het Vaticaan op orde brengen en de boekhouding laten voldoen aan internationale eisen. Al na enkele weken ontdekte Milone dat er met zijn computer gerommeld was. Hij vermoeide dat er met opzet spyware op was aangebracht om zijn werkzaamheden te kunnen monitoren. Hij huurde een extern bureau in om de computers op zijn kantoor te laten onderzoeken.

Inval

In juni 2017 werd zijn kantoor binnengevallen door politieagenten van het Vaticaan. Ze namen telefoons en iPads in beslag, en lieten een kluis openbreken op zoek naar documenten. Milone werd ervan verdacht dat hij zonder toestemming geld van het Vaticaan had gebruikt om een extern bureau onderzoek te laten doen naar zijn computers. Ook zou hij naar de financiën van hooggeplaatste geestelijken hebben gekeken zonder toestemming. Milone nam hierop ontslag.

Angelo Becciu

Milone vertelde aan verslaggevers dat de beschuldigingen aan zijn adres vals waren en dat hij onder druk was gezet om ontslag te nemen. Hij vermoedde dat zijn ontslag was geïnstigeerd door mensen die bang waren dat Milone financiële malversaties in het Vaticaan op het spoor zou zijn gekomen. Het was duidelijk dat de gevallen accountant vooral doelde op kardinaal Angelo Becciu. De voormalige vertrouweling van paus Franciscus is inmiddels ontslagen en staat inmiddels terecht op verdenking van grootschalige fraude, onder meer met een vastgoedinvestering in Londen.

In eigen zak

‘Ik ontdekte dingen die iemand verborgen wilde houden’, zei Milone tegen journalisten toen hij vorige week voor de rechtbank van het Vaticaan een aanklacht indiende tegen het Secretariaat van Staat, het machtigste departement van het Vaticaan. Volgens Milone ontdekte hij dat sommige kardinalen geld in eigen zak staken, in sommige gevallen ging het om honderdduizenden euro’s. Hij stelt hierover aan de Paus te hebben gerapporteerd, maar dat er nooit actie is ondernomen.

Schadevergoeding

Milone en een collega-accountant eisen 9,3 miljoen euro schadevergoeding. Zij zeggen dat het Vaticaan ten onrechte hun contracten heeft opgezegd, hun professionele reputatie heeft bezoedeld en hen in feite op een zwarte lijst heeft gezet in Italië waar, aldus Milone, ‘je het Vaticaan niet kunt dwarsbomen’.