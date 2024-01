Groen licht rechtbank voor deal justitie met frauderende accountant en fiscalist

De meervoudige kamer van de rechtbank in Zwolle heeft een deal goedgekeurd die justitie sloot met accountant Henk E. (61) uit Hattem en fiscalist Paul H. (55) uit Deventer, meldt dagblad de Stentor.

De twee werden verdacht van het opzetten van grootschalige belastingfraude met behulp van constructies via de Verenigde Arabische Emiraten, Jersey en Cyprus. Daarbij werden belaste bedrijfswinsten in het buitenland omgezet in ogenschijnlijk belastingvrije giften, schenkingen en leningen. De FIOD berekende dat er ten behoeve van klanten op die manier voor meer dan een miljoen euro belastingfraude werd gepleegd.

Procesafspraken

Het Openbaar Ministerie (OM) sluit sinds enige tijd regelmatig deals met verdachten in strafzaken, zogenoemde procesafspraken. Daarbij bekennen verdachten schuld en worden onderlinge afspraken over de strafmaat gemaakt. Die werkwijze is er op gericht om het zwaar overbelaste justitiële systeem te ontlasten.

Straffen

De deal betekent een voorwaardelijke celstraf van zes maanden, een werkstraf van 380 uur en een geldboete van 3400 euro voor de fiscalist uit Deventer, die tegenwoordig op Cyprus woont. De accountant uit Hattem is veroordeeld tot 240 uur taakstraf en een geldboete van 1800 euro.

Bron: Stentor