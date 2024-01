‘Accountant en fiscalist sluiten deal met justitie over grootschalige belastingfraude’

Accountant Henk E. (61) uit Hattem en fiscalist Paul H. (55) uit Deventer, die momenteel in Cyprus verblijft, worden verdacht van het opzetten van grootschalige belastingfraude met behulp van constructies via de Verenigde Arabische Emiraten, Jersey en Cyprus. De FIOD heeft berekend dat er ten behoeve van klanten voor meer dan een miljoen euro belastingfraude is gepleegd met behulp van hun systeem, meldt dagblad De Stentor.

Het duo bedacht rond 2009 een methode om klanten te helpen ‘belasting te besparen’, en belandde volgens justitie zo in ‘fiscaal trapezewerk’. Ze creëerden constructies in het buitenland om belaste bedrijfswinsten om te zetten in ogenschijnlijk belastingvrije giften, schenkingen en leningen. Sommige klanten gebruikten deze constructies ook om vermogen buiten het bereik van ex-partners en familie te houden.

Het strafproces tegen de accountant en fiscalist loopt al jaren. Ook klanten van het duo uit onder meer Apeldoorn, Zwolle en Deventer werden als verdachten aangemerkt. In één geval leidde dat tot een veroordeling tot vier maanden voorwaardelijke gevangenisstraf en een werkstraf van 215 uur.

Procesafspraken

De verdachten en justitie streven nu naar een snelle afhandeling van de zaak via procesafspraken, waarbij de beschuldiging van witwassen is komen te vervallen. De overgebleven aanklacht is belastingfraude. Zulke afspraken worden sinds kort soms gemaakt om verdere verstopping van het rechtssysteem te voorkomen. Tegen fiscalist Paul H. eist het OM een werkstraf van 380 uur en een geldboete van 3400 euro. Accountant Henk E. uit Hattem wordt geconfronteerd met een eis van 240 uur taakstraf en een geldboete van 1800 euro.

De uitspraak staat gepland voor 25 januari. De rechtbank kan dan instemmen met de deal of deze afwijzen. In dat laatste geval zou alsnog een volledige inhoudelijke behandeling van de zaak nodig zijn.