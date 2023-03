Accountant en fiscalist voor rechter om belastingfraude en witwassen

Een accountant uit Hattem en een fiscalist uit Wezep moesten afgelopen week voor de rechter verschijnen. Ze worden verdacht van belastingfraude, witwassen en het opzetten van schimmige financiële constructies in het buitenland, waarbij mogelijk ook crimineel geld betrokken is.

De twee zouden met valse aangiften vermogende Nederlanders hebben geholpen belasting te ontduiken. De klanten komen onder meer uit Apeldoorn, Zwolle en Deventer, meldt De Stentor. Het OM stelt dat de fraude is gepleegd in de periode van 2009 tot en met 2017. De mannen zijn in 2018 al aangehouden en verhoord, maar afgelopen donderdag kwamen ze pas voor de Zwolse rechter. Tijdens de zitting is besproken wat de onderzoekswensen zijn; een datum voor de inhoudelijke behandeling is nog niet bekend.

Accountant zegt klanten niet te kennen

De 54-fiscalist verscheen niet bij de zogeheten regiezitting; hij verblijft vermoedelijk op Cyprus. De 60-jarige accountant was wel aanwezig en hoopt vooral dat de zaak snel wordt afgehandeld. Hij stelt van niets te weten en de vermogende klanten die hij zou hebben geholpen niet te kennen. Om dat aan te tonen, mag hij een van de vermogende klanten als getuige laten horen bij de rechter-commissaris. De aanklacht is fors: behalve fraude met aangiften inkomstenbelasting verdenkt justitie het duo ook van witwassen. Ze zouden in de Verenigde Arabische Emiraten, op Jersey en op Cyprus giften, schenkingen en leningen hebben ondergebracht. Die bedragen zouden afkomstig kan zijn van misdrijven.

Colleges belastingontwijking

De accountant en de fiscalist kwamen in beeld na een strafrechtelijk onderzoek tegen een Haagse fiscaal adviseur en voormalig voorman van de Libertarische Partij die in 2014 werd gearresteerd. Zijn handelwijze praatte hij goed door belasting af te doen als ‘gelegaliseerde roof’; hij was daarnaast actief in het geven van colleges belastingontwijking. Hij kreeg uiteindelijk een taakstraf van 180 uur.

