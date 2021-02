Deloitte bereid om ruim 70 miljoen euro te betalen aan gedupeerde beleggers Steinhoff

Deloitte is er mee akkoord gegaan om in ruil voor ‘bepaalde vrijwaringen’ €70,34 miljoen compensatie te betalen aan gedupeerde beleggers die de Zuid-Afrikaanse meubelgigant Steinhoff aanklagen, meldt persbureau Bloomberg. Daarmee wordt echter ‘op geen enkele manier’ aansprakelijkheid erkend voor de schade als gevolg van het boekhoudschandaal, benadrukt het accountantskantoor. Deloitte zegt als controlerend accountant juist de fraude bij Steinhoff in 2017 zelf te hebben ontdekt, al is er ook veel kritiek op de manier waarop het kantoor die taak heeft vervuld.

In oktober vorig jaar werd al aangekondigd dat Deloitte met beleggersorganisatie European Investors-VEB een schikking had bereikt. De nu aangekondigde schikking is voor Deloitte één van de grootste ooit. Of met de huidige overeenkomst ook alle rechtszaken van tafel zijn is nog niet helemaal duidelijk. Pas als Steinhoff definitief een akkoord heeft met de belangrijkste schuldeisers zal Deloitte betalen.

Boekhoudfraude

Steinhoff, na Ikea het grootste woonwarenhuis ter wereld, raakte eind 2017 in financieel in zwaar weer, nadat er boekhoudfraude aan het licht was gekomen. Het aandeel stortte daarop in en Steinhoff moest onderdelen verkopen om een faillissement af te wenden. Bestuurders van Steinhoff fraudeerden voor 6,5 miljard euro, constateerden accountants van PwC later in een onafhankelijk onderzoek. Winsten en waarderingen van bezittingen van het meubelconcern werden jarenlang substantieel opgeblazen.

Claims

Er volgden veel claims van gedupeerde beleggers, die miljarden aan beurswaarde hadden zien verdampen. De VEB besloot ook Deloitte voor de rechter te dagen. Het accountantskantoor zou nalatig zijn geweest in zijn toezicht op de financiën van het winkelconcern. Daardoor zouden de jaarrekeningen van Steinhoff geen eerlijk beeld hebben gegeven van de situatie bij het bedrijf. Het van oorsprong Zuid-Afrikaanse Steinhoff heeft een beursnotering in Duitsland, maar was statutair gevestigd in Amsterdam. Daarom was ook de Nederlandse tak van Deloitte jarenlang betrokken bij de jaarrekeningcontrole van het concern.

Lees hier alles over het boekhoudschandaal bij Steinhoff.