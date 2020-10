Beleggers schikken met Deloitte over Steinhoff

Deloitte heeft met beleggersorganisatie European Investors-VEB een schikking bereikt over het grote fraudeschandaal bij de Zuid-Afrikaanse meubelgigant Steinhoff. Hoeveel geld hiermee is gemoeid, kan volgens de partijen nog niet naar buiten worden gebracht.

Geheim bod

Er is met Deloitte in Nederland overeengekomen dat de firma samen met de Zuid-Afrikaanse tak van Deloitte een bod zal doen aan gedupeerde beleggers. Hiervoor moet dan nog wel aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. De verdere details van de deal zijn nog geheim. In juli werd een bedrag van 850 miljoen euro genoemd. Dat bod was ongeveer een negende van het door zo’n negentig gedupeerde partijen in totaal geclaimde bedrag.

Boekhoudfraude

Steinhoff, na Ikea het grootste woonwarenhuis ter wereld, raakte eind 2017 in financieel in zwaar weer, nadat er een boekhoudfraude aan het licht was gekomen. Het aandeel stortte daarop in en Steinhoff moest onderdelen verkopen om een faillissement af te wenden. Bestuurders van Steinhoff fraudeerden voor 6,5 miljard euro, constateerden accountants van PwC later in een onafhankelijk onderzoek. Winsten en waarderingen van bezittingen van het meubelconcern werden jarenlang substantieel opgeblazen. Er volgden veel claims van gedupeerde beleggers. De VEB besloot ook Deloitte voor de rechter te dagen. Het kantoor zou nalatig zijn geweest in zijn toezicht op de financiën van het winkelconcern. Daardoor zouden de jaarrekeningen van Steinhoff geen eerlijk beeld hebben gegeven van de situatie bij het bedrijf.