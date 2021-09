Nederlandse rechter bekrachtigt schikkingsakkoord Steinhoff na boekhoudschandaal

De rechtbank Amsterdam heeft onlangs een akkoord bekrachtigd dat multinational Steinhoff heeft aangeboden aan haar schuldeisers ter afhandeling van de schade door het boekhoudschandaal waar het concern in verwikkeld raakte. Dat blijkt uit een recent gepubliceerde uitspraak die enigszins onder de radar is gebleven.

De Amsterdamse rechtbank komt tot de conclusie dat voldoende aannemelijk is geworden dat het akkoord voor alle schuldeisers voordeliger is dan liquidatie van het vermogen binnen een faillissement en dat het gedane aanbod een reëel aanbod is.

Boekhoudschandaal

Het beursgenoteerde Steinhoff (met statutaire hoofdvestiging in Amsterdam) doet voornamelijk in meubels en huishoudelijke artikelen en is actief in Europa, Afrika, Azië, de Verenigde Staten, Australië en Nieuw-Zeeland. In de loop van 2017 ontstond een boekhoudschandaal bij het concern, waar uiteindelijk voor 6,5 miljard euro bleek te zijn gefraudeerd. Het management van het Zuid-Afrikaanse meubelconcern kwam daarom op 13 december 2017 tot de conclusie dat de jaarrekening van 2016 niet langer voldeed.

Deloitte

Daarop trok controlerend accountant Deloitte de toestemming om gebruik te maken van de controleverklaring van het kantoor in. De publicatie van de jaarrekening over 2016-2017 werd uitgesteld. Het accountantskantoor kwam flink onder vuur te liggen vanwege de rol die het speelde als controlerend accountant. De Deloitte-accountant die de cijfers controleerde werd in juli drie maanden doorgehaald door de tuchtrechter.

Claims via commissie van vertegenwoordiging

Steinhoff heeft sinds het bekend worden van het boekhoudschandaal te maken met grote hoeveelheden claims van over de hele wereld. Het bedrijf probeert deze claims te regelen met een wereldwijd schikkingsvoorstel. Het nu in Nederland bekrachtigde akkoord regelt de claims van de schuldeisers van de Nederlandse moedermaatschappij. Bijzonder is dat over het akkoord is gestemd door een commissie van vertegenwoordiging. Deze door de rechtbank benoemde commissie vertegenwoordigt de belangrijkste groepen schuldeisers van Steinhoff uit verschillende landen.

