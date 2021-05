Zuid-Afrikaanse beroepsorganisatie accountants verwijt Markus Jooste wangedrag

Het Zuid-Afrikaanse Institute of Chartered Accountants (SAICA) heeft voormalig topman Markus Jooste van de door een boekhoudschandaal geteisterde meubelgigant Steinhoff ‘na een intensieve onderzoeksperiode’ aangeklaagd wegens wangedrag. Dat meldt nieuwswebsite Independent Online (IOL).

Jooste heeft zichzelf volgens SAICA gedragen op een manier die “is discreditable, dishonourable, dishonest, irregular or unworthy, or which is derogatory to the Institute, or tends to bring the profession of accountancy into disrepute; and/or that he failed to maintain and adhere to the fundamental principles in the SAICA Professional Code of Conduct for Chartered Accountants”.

Boekhoudfraude Steinhoff

Steinhoff, na Ikea het grootste woonwarenhuis ter wereld, raakte eind 2017 in financieel in zwaar weer nadat er boekhoudfraude aan het licht was gekomen. Het aandeel stortte daarop in en het van oorsprong Zuid-Afrikaanse Steinhoff (met statutaire hoofdvestiging in Amsterdam) moest onderdelen verkopen om een faillissement af te wenden. Bestuurders van Steinhoff fraudeerden voor 6,5 miljard euro, constateerden accountants van PwC later in een onafhankelijk onderzoek. Winsten en waarderingen van bezittingen van het meubelconcern werden jarenlang substantieel opgeblazen. Er volgden veel claims van gedupeerde beleggers en ook Deloitte kwam als controlerend accountant flink onder vuur te liggen.

Disciplinaire maatregelen

De Zuid-Afrikaanse beroepsorganisatie van accountants besloot al in juni 2019 om Joostes’ opstappen bij SAICA niet te accepteren, maar om zijn lidmaatschap te schorsen in afwachting van de afronding van disciplinaire maatregelen tegen hem. SAICA heeft deze week laten weten dat de aanklachten tegen Jooste onder meer een schending van de verplichtingen in relatie tot de integriteit, objectiviteit, vertrouwelijkheid en professionaliteit omvatten. Ook heeft de voormalige Steinhoff-topman nagelaten om aan de Financial Markets Act te voldoen, onder meer door insiderinformatie te gebruiken om opzettelijk anderen te ontmoedigen om Steinhoff te onderzoeken.

Jooste heeft nu drie weken de gelegenheid om zich te verdedigen tegen de aanklachten van de beroepsorganisatie.

