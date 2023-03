Mazars herstelt zich van minder jaar

De geconsolideerde omzet van Mazars over het gebroken boekjaar 2021/2022 bedroeg € 138,2 miljoen, een stijging van 11,2% ten opzichte van het boekjaar 2020/2021. Dat blijkt uit het dinsdag gepresenteerde financiele jaarverslag van Mazars in Nederland. Met de omzetgroei herstelt het top 10-kantoor zich na een minder jaar. De jarenlange omzetgroei van Mazars kwam namelijk in het boekjaar 2020/2021 nagenoeg tot stilstand.

Brede groei

In 2021/2022 lieten alle services een omzetstijging zien, meldt Mazars: ‘Audit & assurance laat in absolute getallen de grootste groei zien, terwijl Financial advisory procentueel het meest groeit, met bijna een verdubbeling van de omzet, voornamelijk als gevolg van eenmalige succes fees in de Corporate finance praktijk. Consultancy laat ook groei zien, hoewel we verwachten dat deze serviceline de komende jaren veel meer zal groeien, vooral met de nieuwe serviceline Sustainability vanaf boekjaar 2022 / 2023. Tax en AOS laten beide een stabiele omzet zien. De brutomarge, die de omzet minus de kosten van de fee earners omvat, steeg met 13,5% en in absolute cijfers van € 56,3 miljoen in 2020 / 2021 naar € 63,8 miljoen in 2021 / 2022. We hebben bovendien een gezonde gross margin die ervoor zorgt dat we toekomstbestendig blijven.’

Vooruitzichten

Mazars verwacht ook in het nieuwe boekjaar groei te kunnen realiseren, blikt het accountantskantoor vooruit in een persbericht: ‘Voor het boekjaar 2022 / 2023 verwachten wij een autonome groei in lijn met onze strategische doelstellingen, terwijl wij geconfronteerd zullen blijven met de uitdagingen van de arbeidsmarkt en de noodzaak om te investeren in kwaliteit, en met de gevolgen van de economische ontwikkelingen (inflatie, onzekerheden en post-Covid effecten). Het vinden en behouden van mensen blijft voor ons de hoogste prioriteit. Wij verwachten geen belangrijke wijzigingen in onze financieringsstructuur. De verdere uitvoering van ons strategisch plan One24 zal onze groei blijven sturen. Op dit moment verwachten wij een rendement dat vergelijkbaar zal zijn met 2021 / 2022. Dit omvat de vereiste investeringen in talentmanagement, kwaliteit, duurzaamheid en innovatie, maar ook de introductie van onze nieuwe auditsoftware Atlas.’

Het nieuwe jaarverslag van Mazars is hier te vinden.