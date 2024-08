Prinsjesdag 2024: welke wijzigingen per 2025 zijn al bekend?

Op Prinsjesdag – dit jaar op dinsdag 17 september – krijgen we inzage in het Belastingplan 2025 en andere kabinetsplannen. Een aantal wijzigingen per 1 januari 2025 op het gebied van fiscaliteit, arbeidsrecht en pensioenen op een rij.

Nu er net een nieuw kabinet is en nog alleen een hoofdlijnenakkoord ziet het ernaar uit dat er nog niet al te veel gaat wijzigen per 1 januari 2025. Op de derde dinsdag in september (Prinsjesdag) en in aanloop naar deze datum toe, zullen we zien wat de kabinetsplannen voor het nieuwe jaar zijn en wat er in het pakket Belastingplan 2025 staat.

Behandelschema pakket Belastingplan 2025

In februari 2024 heeft de commissie Financiën van de Tweede Kamer al ingestemd met het behandelschema pakket Belastingplan 2025.

De commissie stemt in met de beslispunten in de stafnotitie over de behandeling van het op Prinsjesdag 2024 te ontvangen pakket Belastingplan 2025. Op hoofdlijnen houdt dit in dat de technische briefing op maandag 23 september 2024 zal plaatsvinden, de inbreng voor het verslag op donderdag 3 oktober 2024 wordt geleverd en dat de beide wetgevingsoverleggen worden gehouden op de maandagen 21 oktober en 4 november 2024.

De commissie besluit de plenaire afronding op één dag in één termijn te laten plaatsvinden, te houden op dinsdag 12 of woensdag 13 november 2024. De stemmingen vinden plaats op donderdag 14 november 2024.

Maatregelen Belastingplan 2025

In april kregen we al een voorlopig overzicht te zien van de maatregelen van het pakket Belastingplan 2025. Daar staan niet veel maatregelen in met impact op loonheffingengebied. We zien onder meer de volgende maatregelen:

verlaging aangrijpingspunt toptarief inkomstenbelasting met € 557;

terugdraaien doorwerking verhoging wettelijk minimumloon op de arbeidskorting;

specifiek forfait voor bestelauto’s waarvan CO2-uitstootgegevens ontbreken (bpm);

aanpassing Wet IB 2001 om afspraken over heffingsrecht thuiswerkdagen in wijzigingsprotocol op Belastingverdrag Nederland-Duitsland te kunnen effectueren.

Wat weten we verder aan wijzigingen die per 1 januari 2025 (naar verwachting) in werking treden?

1 Premies WGA en ZW

UWV heeft medio juli de nieuwe premiepercentages voor de WGA en de Ziektewet per 1 januari 2025 al bekend gemaakt.

Het gemiddelde premiepercentage voor de WGA 2025 stijgt ten opzichte van 2024 van 0,77% naar 0,83%. Het gemiddelde premiepercentage voor de Ziektewet stijgt van 0,45% in 2024 naar 0,50% in 2025.

De voorgenomen premiepercentages sociale verzekeringen voor 2025 (o.m. AOW, Anw, AWf, Ufo, Aof e.d.) komen in de Begroting SZW 2025 die op Prinsjesdag (17 september 2024) wordt gepubliceerd.

2 Handhavingsmoratorium per 2025 opgeheven

Het voornemen is om het handhavingsmoratorium per 1 januari 2025 op te heffen. De Belastingdienst gaat weer handhaven op schijnzelfstandigheid. Het handhavingsmoratorium houdt in dat er wel toezicht wordt gehouden, maar dat er bij geconstateerde onjuistheden niet met terugwerkende kracht wordt gecorrigeerd, behalve bij kwaadwillendheid of het niet opvolgen van gegeven aanwijzingen.

3 Lage-inkomensvoordeel vervalt

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) verdwijnt met ingang van 1 januari 2025. Het geld dat vrijkomt met de afschaffing van het LIV wordt onder meer gebruikt voor het structureel maken van het ‘loonkostenvoordeel doelgroep banenafspraak’.

4 30%-herzieningssituatie breder

Het Besluit van 24 april 2024 tot wijziging van het Besluit Wfsv teneinde de uitzondering op de herzieningssituatie voor de lage premie ten gunste van het Algemeen Werkloosheidsfonds te verbreden, is op 14 mei 2024 in de Staatscourant gepubliceerd en treedt per 1 januari 2025 in werking.

De grens van een gemiddelde arbeidsomvang van 35 uur of meer per week wordt aangepast naar een gemiddelde arbeidsomvang van meer dan 30 uur per week.

5 Kinderopvangtoeslag

Een ontwerpbesluit verhoogt de kinderopvangtoeslag in 2025 voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen tussen ongeveer € 29.400 en € 159.200. Dit maakt kinderopvang betaalbaarder voor middeninkomens, stimuleert (meer) werken en zorgt ook voor meer zekerheid over de toeslag.

6 Versobering 30%-regeling teruggedraaid?

De 30%-regeling is versoberd per 1 januari 2024. Bij de behandeling van het Belastingplan 2024 is een motie op 12 december 2023 ingediend die de regering verzoekt:



om de voorgenomen evaluatie van de 30%-regeling naar voren te halen, en op basis van deze evaluatie met een alternatief voorstel in het Belastingplan 2025 te komen die minder schadelijk uitpakt voor de economie.

Het is op dit moment nog afwachten of er alternatieve maatregelen in het Belastingplan 2025 komen te staan.

7 Bijtelling omhoog

De bijtelling voor volledig elektrische auto’s stijgt per 1 januari 2025 van 16 procent naar 17 procent. De bijtellingsgrens blijft € 30.000.

8 Transitieplan

De Wet toekomst pensioenen trad op 1 juli 2023 in werking. Sociale partners of werkgevers die hun pensioenregelingen laten uitvoeren door een pensioenfonds moeten uiterlijk per 1 januari 2025 arbeidsvoorwaardelijke afspraken hebben gemaakt en een besluit hebben genomen of er wel of niet een verzoek tot invaren wordt gedaan. Daarnaast moet er een transitieplan zijn opgesteld.