Belangrijkste wijzigingen belastingen 2025

De Eerste Kamer stemde dinsdag in met de wetsvoorstellen in het pakket Belastingplan 2025. Het ministerie van Financiën heeft nu een overzicht gepubliceerd van de belangrijkste wijzigingen in de belastingen per 2025.

Lastenverlichting

Het kabinet zet in op lastenverlichting. Om ervoor te zorgen dat Nederlanders in 2025 meer overhouden in de portemonnee wordt de eerste schijf inkomstenbelasting die geldt voor inkomen tot € 38.441 per jaar naar 35,82% verlaagd. De tweede schijf voor het inkomen tussen de € 38.441 en € 76.817 per jaar wordt 37,48%.

De werkkostenregeling (WKR) wordt verruimd zodat werkgevers hogere onbelaste vergoedingen kunnen geven aan hun werknemers. De eerste schijf van de vrije ruimte gaat in 2025 omhoog van 1,92% naar 2% en in 2027 naar 2,16%.

Het kabinet heeft de huidige accijnsverlaging op benzine, diesel en LPG met 1 jaar verlengd. Daarnaast wordt er geen inflatiecorrectie op deze accijns toegepast. De accijns per liter blijft € 0,79 voor benzine, € 0,52 voor diesel en € 0,19 voor LPG, net als in 2023 en 2024.

Het kabinet zorgt ook dat mensen in 2025 geen ingewikkelde berekeningen meer hoeven te maken bij de aftrek van extra vervoerskosten door ziekte of invaliditeit in de aangifte. Voor het bezoeken van een arts, ziekenhuis of apotheek is een vast bedrag van € 0,23 per kilometer aftrekbaar. Reiskosten gemaakt met de taxi of het openbaar vervoer, evenals parkeer- veer- en tolgelden blijven aftrekbaar tegen werkelijk gemaakte kosten. Mensen die door een ernstige ziekte of handicap extra vervoerskosten hebben, mogen daarnaast een vast bedrag van € 925 aftrekken. Door de vaste bedragen is het niet meer nodig om bonnen te bewaren van bijvoorbeeld brandstof of verzekering. Op deze wijze maken we het makkelijker.

Vanaf 1 januari 2025 wordt ook een specifieke vrijstelling geïntroduceerd in box 3. Het betreft aanspraken die gedupeerde Groningers en Drentenaren in het aardbevingsgebied kunnen maken op bepaalde herstel- of versterkingsmaatregelen door de overheid. Als de overheid de werkzaamheden aan de aannemer betaalt, hoeven belastingplichtigen deze vordering niet als vermogen op te geven in de aangifte inkomstenbelasting. De vrijstelling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2023.

Verkleinen fiscale verschillen tussen werkenden

Het kabinet wil de fiscale verschillen tussen zelfstandig ondernemers en werkenden in loondienst verkleinen. Zo wordt de zelfstandigenaftrek volgens eerder besluit verder verlaagd van € 3.750 naar € 2.470. Daarnaast wordt er vanaf 1 januari 2025 weer volledig gehandhaafd op schijnzelfstandigheid. Organisaties die zzp’ers inhuren voor werk dat zij niet als zelfstandige uitvoeren, kunnen dan met terugwerkende kracht tot 1 januari 2025 naheffingsaanslagen loonheffingen krijgen. Dit zorgt voor een betere balans op de arbeidsmarkt.

Ondernemingsklimaat

Voor grote bedrijven komt een versoepeling van de renteaftrekbeperking in de vennootschapsbelasting (vpb). Bedrijven kunnen meer rente-uitgaven aftrekken van hun belastbare winst. Voorheen was dit maximaal 20%, dit percentage wordt nu verhoogd naar 24,5%. Daarnaast wordt de eerdere versobering van de expatregeling naar een 30-20-10%-regeling anders ingevuld. In plaats daarvan kunnen expats vanaf 2027 5 jaar lang een onbelaste vergoeding van 27% van hun loon ontvangen. Tevens wordt vanaf 2027 de salarisnorm verhoogd.

Enkele versoberingen die ondernemers raakten, worden geheel of gedeeltelijk teruggedraaid zodat ondernemers minder belasting over hun winst betalen. De MKB-winstvrijstelling gaat van 13,31% naar 12,7% en niet naar 12,03% zoals het vorige kabinet had voorgesteld, en het hoge tarief in box 2 gaat van 33% terug naar 31%.

Vanaf 1 januari kunnen ondernemers die zijn gevestigd in Nederland met de EU-KOR een btw-vrijstelling krijgen voor 1 of meer EU-landen waar zaken worden gedaan. Er wordt geen btw aan klanten in andere EU landen berekend en er wordt geen btw afgetrokken.

