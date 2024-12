Mogelijke eenmalige verhoging inkomstenbelasting in 2026

Dat meldt de Telegraaf. Het tekort wordt gedicht door een minimale verhoging van 0,03 procentpunt in de belastingtarieven van de eerste en tweede schijf.

Het kabinet wil hiermee voorkomen dat culturele instellingen, zoals concertorganisaties, al bij de voorverkoop van tickets in 2026 het hogere btw-tarief van 21 procent moeten rekenen. Dat zou de kaartjes onnodig duurder maken, terwijl de btw-verhoging naar verwachting niet doorgaat.

Alternatief

Het begrotingsgat ontstaat alleen als er in 2025 geen alternatief wordt gevonden voor de afgesproken lastenverzwaring. De Eerste en Tweede Kamer stemmen in eerste instantie in met het Belastingplan waarin de btw-verhoging staat opgenomen. Tegelijkertijd is afgesproken om deze verhoging te vervangen door een andere maatregel. Lukt dat volgend jaar wel, dan vervalt ook de geplande hogere inkomstenbelasting.

Bron: Telegraaf