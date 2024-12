Eerste Kamer worstelt met btw-gerommel kabinet

De Eerste Kamer debatteerde deze week over het Belastingplan 2025 met staatssecretaris Van Oostenbruggen. Volgende week stemt de Eerste Kamer naar verwachting in meerderheid vóór, hoewel veel senatoren zich ongemakkelijk voelen bij de daarin opgenomen btw-verhoging op boeken, cultuur, sport en media.

Alternatief blijft onzeker

De maatregel, die de btw in 2026 van 9% naar 21% verhoogt, wordt breed afgewezen, maar blijft voorlopig in het plan staan om een begrotingsgat van €1,3 miljard te voorkomen. Hoewel het kabinet beloofd heeft een alternatief te zoeken, beginnen de onderhandelingen daarover pas eind januari. Dit betekent dat er nog geen duidelijkheid is over welke groepen uiteindelijk de financiële last zullen gaan dragen. Van Oostenbruggen vindt wel dat alternatieven “binnen het btw-domein” moeten blijven en minstens hetzelfde moeten opbrengen, meldt het FD.

Overgangsrecht

Veel vragen van de Kamer hadden dan ook betrekking op de stand van zaken rondom die btw-verhoging. De staatssecretaris zegde in het debat met de Eerste Kamer toe dat de btw-verhoging op sport, media en cultuur tijdelijk wordt opgeschort. Als tegemoetkoming aan ondernemers, zoals organisatoren van evenementen, heeft Van Oostenbruggen besloten het overgangsrecht op te schorten. Hij neemt een zogeheten beleidsbesluit hiervoor en zal dat waarschijnlijk deze week nog per brief aan de Kamer laten weten.

Box 3

De Eerste Kamer debatteerde verder onder meer met het kabinet over de btw-verhoging op logies, de vermogensheffing in box 3, maatregelen om de armoede te verkleinen en de bestaanszekerheid te vergroten, vereenvoudiging van het belasting- en toeslagenstelsel, maatregelen om groene groei te stimuleren en belastingmaatregelen voor de gemeenten in het Caribisch deel van het Koninkrijk, Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Ook is gesproken over het moment van indienen van belastingvoorstellen. Het is al langer een wens van de Eerste Kamer dat er meer tijd is om voorstellen zorgvuldig te kunnen behandelen.

Moties

Er zijn door de Eerste Kamer acht moties ingediend.

De motie-Holterhues c.s. over het stimuleren van gezonde voeding in het nieuwe belastingstelsel. De motie kreeg het advies ‘Oordeel Kamer’ van de staatssecretaris.

De motie-Van Rooijen c.s. over het instellen van een onafhankelijke adviescommissie. De motie is door de staatssecretaris ontraden.

De motie Bakker-Klein c.s. over de gevolgen van afschaffing van verlaagde btw-tarieven voor groepsaccomodaties. Deze motie is ook ontraden.

De motie Bakker-Klein c.s. over het afschaffen van de regeling ‘geven uit vennootschap’. De motie kreeg het advies ‘Oordeel Kamer’

De motie Bakker-Klein c.s. over een alternatieve regeling voor steward-ownership. De moties is ontraden.

De motie Visseren-Hamakers c.s. over een uitzondering van verbruiksbelasting voor plantaardige alternatieven. De staatssecretaris heeft ook deze motie ontraden.

De motie Visseren-Hamakers c.s. over het verlagen van de btw op biologische producten naar 0%. De motie is ontraden.

De gewijzigde motie-Hartog c.s. over het onverwijld indienen van een nieuw Belastingplan 2025 als het voorgestelde Belastingplan 2025 wordt verworpen. Als het Belastingplan 2025 op 17 december wordt aangenomen, zal senator Hartog de motie intrekken. Ook deze motie is door de staatssecretaris ontraden.

Naar de moties

De Kamer stemt dinsdag 17 december over het hele pakket en de ingediende moties. Op verzoek van de Volt-fractie zal hoofdelijk worden gestemd over het wetsvoorstel Belastingplan 2025. Meer informatie over het debat en het belastingplan is hier te vinden.