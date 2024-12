Eerste Kamer akkoord met Belastingplan 2025

De Eerste Kamer heeft dinsdag het Pakket Belastingplan 2025 aangenomen. Bij een hoofdelijke stemming over het wetsvoorstel stemden 49 leden voor en 24 leden tegen.

De negen voorstellen van staatssecretaris Van Oostenbruggen van Fiscaliteit en Belastingdienst werden door een meerderheid van de Kamer gesteund. De hoofdelijke stemming was aangevraagd door Volt. De Kamer nam ook twee moties aan die op 10 december waren ingediend. Die gingen over het stimuleren van gezonde voeding in het nieuwe belastingstelsel en het afschaffen van de regeling ‘geven uit vennootschap’.

Biologisch voedsel niet btw-vrij

Verworpen werden moties over de gevolgen van afschaffing van verlaagde btw-tarieven voor groepsaccommodaties, een alternatieve regeling voor steward-ownership en het verlagen van de btw op biologische producten naar 0%.