Uitgelekte Prinsjesdagplannen: extra belastingschijf, minder versobering giftenaftrek en expatregeling

Vrijdag lekten veel plannen al uit die het kabinet Schoof op Prinsjesdag wil presenteren. Wat weten we al?

Premier Schoof noemde de begroting na de ministerraad “goed gebalanceerd” en benadrukte dat het kabinet binnen de budgettaire kaders blijft. Hij verwacht dat mensen er financieel op vooruitgaan volgend jaar. Minister Heinen voegde toe dat de begroting tegenvallers heeft opgevangen en dat er ruimte is voor investeringen en lastenverlichtingen, ondanks de beperkte marges.

Derde belastingschijf

Het kabinet voert een derde belastingschijf in, waardoor voor het eerste deel van het inkomen een lager belastingpercentage gaat gelden. Tot welk inkomen de schijf precies loopt, en welk belastingpercentage ervoor geldt, is nog niet bekend. Voor mensen die dit jaar nog niet de pensioenleeftijd hebben bereikt, gelden momenteel twee belastingschijven bij het inkomen uit werk en woning. De eerste schijf loopt tot 75.518 euro. Van het inkomen tot aan die grens moeten mensen 36,97 procent afdragen. In de tweede schijf, dus boven 75.518 euro, geldt een belastingpercentage van 49,5 procent.

Wat valt er verder op? Enkele (fiscale) plannen op een rij:

De eerder voorgenomen versobering van de expatregeling wordt grotendeels teruggedraaid, waardoor het fiscale voordeel voor buitenlandse werknemers behouden blijft.

De overdrachtsbelasting voor huizen waarin de koper niet zelf gaat wonen wordt verlaagd

De btw-verhoging op boeken gaat door, maar er komt een compensatie komt voor schoolboeken.

De voorgenomen versobering van de giftenaftrek in de inkomstenbelasting wordt minder drastisch doorgevoerd dan aanvankelijk gepland. Dit is een concessie aan een deel van de oppositie die zich tegen de versobering verzette.

Volgens het AD en De Telegraaf wordt ook het kindgebonden budget verhoogd, en houden eenverdieners een belastingkorting.