HET JAAR VAN (2): “De opkomst van de mkb-accountant is de belangrijkste ontwikkeling in de accountancy”

Wat blijft jou het meeste bij van het afgelopen jaar?

Het plezier van weer in loondienst werken, na 16 jaar zzp’er zijn. Zzp’er zijn is prachtig, maar ergens bij horen, het “wij gevoel” is me uiteindelijk toch meer waard.

Wat is de belangrijkste ontwikkeling binnen de accountancy momenteel?

De opkomst van de mkb-accountant. Ik herinner me niet anders dan dat alles draaide om de big 4, en dat de wettelijke controle volstrekt dominant was in het beroep. In de afgelopen jaren zie je dat de mkb-kantoren groeien in omzet, in belang, in waardering vanuit de maatschappij en binnen het beroep. En dat is wat mij betreft een heel gezonde ontwikkeling. De mkb-accountant, of die nu controleert, samenstelt of adviseert, is een belangrijke meerwaarde in ons economisch en financieel stelsel. Vanwege onafhankelijkheid, objectiviteit, integriteit en deskundigheid. De accountants die voor corporates werken doen nuttig werk, zeker. Maar de accountants die het mkb op allerlei manieren vooruit helpen zijn minstens zo belangrijk. Minstens.

Wat wens je de accountancysector toe?

Ik wens de sector verdere versterking toe in kwaliteit, in waardering voor objectiviteit en integriteit, en voor alles, verwerking van de trots en de eigenwaarde.

Wat moeten we in 2025 echt anders gaan doen?

We moeten weer betere aansluiting vinden tussen beroepsorganisatie en praktijk, waarbij iedereen zich er van bewust is dat we werken voor de markt. Dat de wetgever daar regelingen en toezicht voor wil is prima en gezond, maar we werken niet voor de wetgever. Neem CSRD, je kan zeggen “we kunnen nog niks, want de wetgeving is niet rond”, je zou moeten zeggen (denk ik) “we gaan aan de slag met wat de markt wil, en met de expertise die we hebben, de wetgever volgt wel een keer”.

Welke zakelijke kansen zie je voor 2025?

Stoppen met “herstel van vertrouwen”, stoppen met defensief denken, maar werken aan “versterking van vertrouwen” en verder bouwen aan onze businesscases gebaseerd op dat vertrouwen. En dan steeds dat vertrouwen waarmaken natuurlijk.

Welke persoon of instantie krijgt voor 2025 jouw beste wensen en waarom?

Dat zijn er twee. Baker Tilly, omdat ze me een prachtig 2024 hebben gegund. En aaff, omdat ik daar met enorm veel plezier de uitdagingen van 2025 wil aangaan.

Waardoor en/of door wie raak jij geïnspireerd?

Arif en Hakan, twee jonge accountants die tijdens corona de Busy Season Talks hebben opgezet. Hun optimisme, hun positiviteit, hun dadendrang, maken dat ze bijna als vanzelf het ene na het andere succesvolle project opzetten. Ik vind het prachtig om te zien hoe zij daarbij anderen weten te inspireren om met diezelfde positiviteit aan de slag te gaan. Ze hebben geen enkel taboe in hun denken over onze sector, maar je zal ze nooit betrappen op negativiteit of pessimisme, echt gewoon nooit.