HET JAAR VAN (8): “Te vaak wordt er naar software gekeken als de oplossing voor alles”

Wat blijft jou het meeste bij van het afgelopen jaar?

Het afgelopen jaar heb ik twee bijzondere momenten beleefd: ik won de Young Professional of the Year award in het bijzijn van mijn collega-broer én de EMEA AI Trailblazer award tijdens het Insights Congress van PrimeGlobal. Natuurlijk voelt het geweldig om erkenning te krijgen voor het harde werk, maar wat me echt heeft geraakt, is het enthousiasme dat ik van mijn collega’s ervoer. Het hele team vierde mee en dat gaf me het gevoel onderdeel te zijn van een hechte familie. Dat was een prachtige, onverwachte verrassing die deze ervaringen nog waardevoller maakte.

Wat is de belangrijkste ontwikkeling binnen de accountancy momenteel?

De sector wordt wakker als het gaat om technologische ontwikkelingen. Het technologielandschap ontwikkelt zich steeds sneller en dat verandert meer en meer de rol van de accountant. Het roept ook meer de vraag op waar de échte relevantie van accountancy zit. Voor mij betekent dit een enorme stroomversnelling in wat ik binnen ons kantoor kan ontwikkelen en in de veranderingen die ik om ons heen zie.

Wat wens je de accountancysector toe?

Mensen met lef, die het vak opnieuw willen uitvinden. Nieuwe manieren van werken ontdekken vraagt experimenteren. Dat betekent stilstaan, nadenken en vooral ook het risico lopen achteraf te ontdekken dat de nieuwe manier nog niet werkt. Juist door iets nieuws te proberen, ontdek je vaak onverwachte kansen die je nooit had kunnen bedenken.

Wat moeten we in 2025 echt anders gaan doen?

Te vaak wordt er naar software gekeken als de oplossing voor alles. Software kan veel, maar het faciliteert alleen – het probleem zit bijna altijd in het proces. Ik ben daarin soms best vervelend denk ik, altijd maar vragen waarom we ergens software voor willen. Vaak zie je dat we daardoor wel een fundamenteel probleem kunnen oplossen. Ik gun het de sector om in 2025 echt een stap achteruit te doen, dieper te kijken, te begrijpen waarom een wens ontstaat, en van daaruit écht duurzame oplossingen te creëren, als een team. Echte innovatie is even stil staan.

Wat doe jij om weer op te laden na een drukke periode?

Even geen technologie. Ik probeer zo veel mogelijk de natuur in te gaan, het liefst kamperen met de motor in de middle of nowhere. Ik heb geen specifieke favoriete plek, maar Zweden is geweldig. Daar kun je echt helemaal off the grid kamperen in het bos, aan het water. Het mooiste vind ik dan dat je de hele dag praktische problemen kan oplossen op nieuwe manieren (soort mini-innovaties). Bijvoorbeeld om een calzone te bakken op open vuur in de wildernis met alleen materiaal wat er in de buurt ligt, of een geïmproviseerd afdak om droog te zitten.

Waardoor en/of door wie raak jij geïnspireerd?

In het algemeen door vooral veel buiten de deur te kijken, mensen uit totaal andere hoeken spreken. En veel inspiratie komt voor mij juist uit dingen die helemaal niets met mijn werk te maken hebben. Vooral het lekker praktisch bezig zijn met nieuwe bijvoorbeeld een 3D-pen of DIY-projecten. Of het nu iets nuttigs is of niet, het gaat om het oplossen van problemen, iets nieuws leren en het creëren van dingen op onverwachte manieren. Dat geeft mij vaak ook weer inspiratie voor alledag.

Welke doelen stel je jezelf privé en beroepsmatig voor 2025?

Een wens die ik heb, is om steeds meer collega’s mee te nemen in het heruitvinden van hun vak. Ik wil die andere manier van denken bij anderen inprenten omdat ik er sterk in geloof dat innovatie uit de hele sector moet komen, het gaat dan zeker niet alleen om mijn directe collega’s bij Joinson&Spice. Ik wil ervaringen delen over hoe je omgaat met innovatie en in kan spelen op technologische ontwikkelingen, zoals AI. We hebben al bewezen dat het gericht blijven experimenteren werkt en dat er waardevolle inzichten uitkomen, en ik zou graag zien dat we dat breder in de markt brengen.