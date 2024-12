HET JAAR VAN (9): “Voor mkb-kantoren die niet meegaan in de consolidatieslag liggen er mooie kansen”

Wat blijft jou het meeste bij van het afgelopen jaar?

2024 was het jaar waarin we het 20-jarig bestaan van MKB Accountants vierden. Wat 20 jaar geleden begon op de zolderkamer is uitgegroeid tot een kantoor met 45 medewerkers, werkzaam onder MKB Accountants, ZZP-Next Accountants en MKB Salarisadviseurs. Elke jaar een mooie autonome groei door focus op klanttevredenheid.

Wat is de belangrijkste ontwikkeling binnen de accountancy momenteel?

Voor mij is de belangrijkste ontwikkeling dat we steeds meer beginnen in te zien, dat het vak van controle-accountant en mkb-accountant compleet verschillend is. We hebben twee beroepen in één beroepsgroep. Naar mijn mening is er de afgelopen jaren veel te veel aandacht uitgegaan naar de audit, terwijl er zoveel meer is dan audit in de accountancy. Er lijkt een voorzichtige ontwikkeling te zijn, dat de mkb-accountant meer de aandacht krijgt die hij verdient. Niet voor niets heeft meer dan 90% van de ondernemers in Nederland een samenstelverklaring. Als dit ook een structurele plek binnen de organisatiestructuur van de NBA krijgt, kunnen we in 2025 mooie stappen zetten.

Wat wens je de accountancysector toe?

Ik wens de accountancysector toe dat we wat nuchterder omgaan met duurzaamheid, accountants gaan de wereld echt niet redden. Bijna elk artikel door en over accountants gaat over duurzaamheid, terwijl ik hier in de praktijk van het mkb bijna niks over hoor en zie. Volgens mij moeten we als accountants in het mkb druk zijn met het adviseren en begeleiden van onze klanten, duurzaamheid is daar wellicht een onderdeel van, maar ook niet meer dan dat. Natuurlijk is er voor grote bedrijven een verplichting om hiermee aan de slag te gaan maar hoeveel grote bedrijven hebben we in Nederland? Komt bij dat er al een enorm personeelstekort is, dus laten we de capaciteit inzetten voor zaken waar we primair voor zijn.

Welke zakelijke kansen zie je voor 2025?

Voor mkb-kantoren die niet meegaan in de consolidatieslag liggen er mooie kansen. Grotere kantoren betekent namelijk niet per definitie betere dienstverlening en vooral ook geen betere klanttevredenheid. Het leidt wel vaak tot hogere rekeningen. Die combinatie zorgt ervoor dat mooie mkb-bedrijven gaan overwegen over te stappen naar een andere accountant. Voor mkb-kantoren liggen hier dus mooie kansen om hun klanten kring uit te breiden of kwalitatief te verbeteren.

Wat doe jij om je weer op te laden na een drukke periode?

Na een drukke periode stap ik op de fiets. Dit kan de racefiets zijn of de gravelbike. Soms een podcast op over wielrennen of de accountancy maar vaak ook gewoon lekker fietsen door de natuur. Naarmate de uren verstrijken verdwijnen ook de gedachten uit je hoofd. Kortom een prima manier om te ontspannen.

Waardoor en/of door wie raak jij geïnspireerd?

Ik raakte geïnspireerd door Dries van Agt, in één van de interviews rond zijn overlijden gaf hij als antwoord op de vraag hoe het bij de hemelpoort zou gaan: “ik heb veel geluk gehad in mijn leven, maar heb ik daarmee wel genoeg gedaan om andere mensen te helpen”. Een prachtig citaat wat mij aan het denken heeft gezet en mij heeft geïnspireerd. We zijn allemaal wel erg veel bezig met onszelf, hebben we wel genoeg aandacht voor anderen en zijn we bereid de ander te helpen.

Welke doelen stel je jezelf privé en beroepsmatig voor 2025?

Met ingang van 1 januari 2025 word ik voorzitter van Stichting Buitenzorg in Veenendaal, een stichting met 130 vrijwilligers die vrijetijdsactiviteiten organiseert voor mensen met een beperking, daarnaast een tweetal kinderboerderijen en een theehuis beheert, waar voor de doelgroep dagbesteding mogelijk wordt gemaakt. Een mooie uitdaging waarmee ik me kan inzetten voor de maatschappij. Zakelijk blijft het motto wat het is, ons werk goed doen en klanten tevreden houden.