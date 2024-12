HET JAAR VAN (12): “Het hoofdprobleem in de accountancy is gebrek aan leiderschap”

Wat blijft jou het meeste bij van het afgelopen jaar?

De toegenomen polarisatie. Er wordt nog weinig gezocht naar verbinding. Terwijl we juist verbinding nodig hebben om met elkaar te kunnen samenleven. Door die polarisatie is er in de dialoog nog nauwelijks ruimte voor nuance. Ik maak me daar in toenemende mate zorgen over. Je moet meteen een standpunt hebben en op basis daarvan wordt dan bepaald of je voor of tegen iets, iemand, een groep of een ontwikkeling in de maatschappij bent. Dat maakt het ook minder aantrekkelijk om aan de dialoog deel te nemen. En ja, ik ben zelf ook geen heilige, ook ik ben wel eens te snel met het toetsenbord op ‘X’.

Wie leerde jou in 2024 een belangrijke les?

Ik ben dit jaar meegeweest met een coachingsweek voor mannen boven de 40 jaar. Daarbij zat ik in een groep met ondernemers, we hebben veel met elkaar gedeeld en ontdekt hoe je jeugd, je opvoeding en andere gebeurtenissen in je leven, je vormen. Op de laatste dag hebben we als groep een ‘pelgrimstocht’ naar de top van een berg gemaakt. Op weg naar de top werden er brieven van familie en vrienden voorgelezen. Daardoor ontdekte ik dat ik veel geliefder ben dan ik mij had voorgesteld. Dat was ontroerend om mee te maken.

Wat is de belangrijkste ontwikkeling binnen de accountancy momenteel?

Ontwikkelingen staan nooit op zichzelf, maar hangen altijd met elkaar samen, zo heb ik geleerd tijdens de leergang ‘De toekomstformule van de digitale transformatie’ aan de Rijksuniversiteit Groningen. AI, ESG, de leiderschapsvraagstukken, de opkomst van private equity: het hangt allemaal met elkaar samen. Het hoofdprobleem in de accountancy is volgens mij het gebrek aan leiderschap. Er is al jarenlang geen gemeenschappelijke visie over waar het nu met het accountantsberoep naartoe moet. En dus worden discussies over zaken als fraude, certificeringsbevoegdheid, werken met RGS, inzetten van data science, de maatschappelijke taak van de accountant continu opnieuw gevoerd. Dit maakt het beroep ook niet aantrekkelijk voor studenten.

Wat wens je de accountancysector toe?

Leiderschap. Ik ben van mening dat het accountantsberoep een daadwerkelijke bijdrage kan leveren aan het borgen van de welvaart en het welzijn van Nederland. Dat is wat mij betreft het leidende thema. Daarbij zullen we bespreekbaar moeten maken met welke (zekerheids)producten we dat kunnen borgen en hoe we dat op de meest effectieve en efficiënte manier kunnen doen. Die twee zaken kun je niet van elkaar loskoppelen. Het idee dat je dit allemaal aan de markt kan overlaten is wat mij betreft een achterhaald principe.

Welke zakelijke kansen zie jij voor 2025?

Afgelopen jaar heb ik samen met mijn collega-herstructureringscoaches veel ondernemers kunnen begeleiden bij het saneren van problematische schulden, waarvan de oorsprong vaak nog uit de coronaperiode komt. Het is mooi om te zien dat je ook op mentaal vlak van betekenis bent voor deze ondernemers. Als herstructureringscoaches merken wij dat wij voor deze ondernemers en hun onderneming veel waarde toe kunnen voegen, waardoor ze weer met plezier en energie aan de slag gaan. Tegelijkertijd geeft dit mij ook veel professionele en persoonlijke voldoening. Ik hoop dat ik in 2025 weer van betekenis mag zijn voor ondernemers die worstelen met levensvatbaarheidsvraagstukken van hun onderneming.

Welke persoon of instantie krijgt voor 2025 jouw beste wensen en waarom?

Ik wens Froukje, S10, Meau, Bente en Eefje de Visser alle succes toe. Het zijn allemaal vrouwelijke artiesten die goede popsongs maken met teksten die aansluiten bij de huidige vraagstukken van de jongere generatie. Ze inspireren en verbinden. Ik hoop en verwacht dat ze daar in 2025 ook mee doorgaan.

Waardoor en/of door wie raak jij geïnspireerd?

Dit jaar was dat het luisteren van de podcast ‘De Leerlingen’. Het is best ingewikkeld om een zuiver en gewetensvol leven te leiden. Deze podcast heeft mij geïnspireerd om hieraan op een concrete manier invulling te blijven geven. Het begrip genade, waar ik als christen van jongs af aan bekend mee ben, heeft voor mij door het luisteren van deze podcast weer nieuwe betekenis gekregen.