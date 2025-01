HET JAAR VAN (14): “Nederland mag meer zien van de innovatie en kracht in de mkb-praktijk”

Wat blijft je het meest bij van het afgelopen jaar?

Na bijna tien jaar bij Accountancy Vanmorgen te hebben gewerkt, heb ik besloten weer een eigen bedrijf te starten. Het proces van wikken en wegen, gesprekken met het thuisfront en de mix van positieve en negatieve reacties bracht veel waardevolle inzichten.

Wie leerde jou in 2024 een belangrijke les?

Tijdens het evenement rondom de lancering van de AV-Top 50 gaf biologe Wineke Schoo een lezing over leiderschap vanuit het perspectief van chimpansees. Haar uitleg over het ‘vlooien’ als middel om verbinding te maken en hiërarchie te bepalen, vond ik heel verhelderend.

Wat moeten we in 2025 echt anders gaan doen?

Eerst denken, dan doen. Mensen lijken steeds sneller geïrriteerd te raken. Door bewust eerst na te denken en je te verplaatsen in een ander, kunnen we veel onnodig gedoe voorkomen.

Welke zakelijke kansen zie je voor 2025?

Samen met Marjolijn Margadant, mede-oprichter van AV, ga ik een nieuwsplatform starten: hrprofessionalszorg.nl. Dit platform richt zich op HR-professionals in de zorg, een groep met enorme potentie maar weinig specifieke nieuwsvoorziening. We willen hen niet alleen informeren, maar ook verbinden en inspireren. Onze ambitie is om bij te dragen aan hun onmisbare werk en, zodra we winstgevend zijn, een deel van onze winst te doneren aan een goed doel waar wij als vrijwilliger werken.

Waardoor en door wie raak jij geïnspireerd?

Mijn man inspireert me enorm. Vier jaar geleden kreeg hij maagkanker, maar met een topsportmentaliteit ging hij deze strijd aan. Ondanks zware operaties en complicaties bleef hij vechten en dankzij zijn fitheid, mentale kracht, een geweldig team van artsen en een dosis geluk leeft hij nog. Zijn inzet en optimisme motiveren mij om te kiezen voor wat écht waarde toevoegt aan mijn leven.

Welke doelen stel je jezelf privé en zakelijk voor 2025?

Privé wil ik nog beter leren mijn energie te richten op de dingen die mij energie geven en afstand of afscheid te nemen van mensen die mij energie kosten. Zakelijk wil ik van hrprofessionalszorg.nl een succes maken, een aantal sponsoren aan ons binden en de impact van dit platform zo groot mogelijk laten zijn.

Wat wens je de accountancysector toe?

Minder bescheidenheid. De afgelopen tien jaar heb ik zo veel inspirerende initiatieven gezien op het gebied van IT, samenwerking, arbeidsmarkt en duurzaamheid. Maar die worden vaak te weinig belicht. Nederland mag meer zien van de innovatie en kracht binnen de mkb-praktijk. Misschien wel een leuk idee voor een rubriek op AV.