Stakeholders willen definitief ontslag van Gerard Sanderink

Uit een recent afgerond onderzoek naar wanbeleid bij bouwbedrijf Strukton en Oranjewoud zou blijken dat Sanderink de continuïteit van vooral Strukton structureel in gevaar heeft gebracht. Miljoenen verliezen, moeizame relaties met financiers en het niet kunnen vinden van een accountant deden Strukton veel kwaad.

Geen accountant

Over 2020 boekte Strukton bijna 200 miljoen euro verlies bij een omzet van bijna 1,5 miljard euro. Met name problemen bij een aantal grote projecten en eenmalige kosten waren hiervan de oorzaak. Dat bleek pas toen de cijfers over 2019 eindelijk werden gepubliceerd. Na het opstappen van accountant PwC duurde het een paar jaar voordat in Mazars een nieuwe boekencontroleur gevonden was. Daarnaast speelde een echtelijke ruzie. Rian van Rijbroek, de nieuwe vrouw van Sanderink, wist de inloggegevens van het zakelijke Strukton-mailaccount van Sanderink te bemachtigen en stuurde in de periode van 1 april 2019 tot en met 20 januari 2021 ongeveer 5.000 e-mails vanuit dit account verzonden. Onder deze e-mails stond steevast de e-mailhandtekening van Gerard Sanderink. In deze e-mails werd de ex-vrouw van Sanderink, Brigitte van Egten, valselijk beschuldigd van (onder meer) fraude, drugssmokkel, het veroorzaken van de FIOD-inval bij Strukton, lidmaatschap van moslimsektes die de Nederlandse infrastructuur omver gooien, omkoping van rechters, omkoping van journalisten, intimideren van relaties van rechters, activiteiten in de porno-industrie, witwassen, valsheid in geschrifte, souteneurschap en hacken van Twitter.

Angstcultuur

De topman zaaide volgens de eisende partijen angst. Hij ontsloeg zonder ruggespraak (top)functionarissen, beschuldigde medewerkers zonder enige grond en droeg complottheorieën uit. “Als directeur en grootaandeelhouder onderkende hij de omvang en impact van de verschillende problemen niet. Hij dacht dat hij de enige was die de problemen kon oplossen. Vervolgens ging het van kwaad tot erger”, citeert het FD Joseph Kuling, voorzitter van de raad van commissarissen.

Volgens het FD zei de advocaat van Oranjewoud en Strukton dat Sanderink moet worden ontslagen, omdat bij zijn terugkeer financiers, klanten én de accountant afhaken. Sommige partijen zouden dat zelfs schriftelijk hebben vastgelegd. Sanderink is al twee jaar geschorst als bestuurder bij zijn eigen bedrijven. Zowel Sanderink als zijn echtgenote Rian van Rijbroek en de Spaanse advocaat die hen zou bijstaan, waren gisteren afwezig.

Grootste aandeelhouder

Sanderink bezit bijna 99 procent van de aandelen van Oranjewoud en Strukton, maar heeft er niet meer het beheer over. Die zeggenschap werd hem twee jaar geleden ontnomen. Sanderink en Van Rijbroek houden zich sinds enkele jaren schuil in een Duits dorp in de buurt van Kleve. Dit meldt dagblad Tubantia.

Bron: FD, Tubantia