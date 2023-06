Sanderink ook definitief aan de kant bij Strukton

Nadat de Ondernemingskamer Gerard Sanderink in november schorstte als CEO van IT-bedrijf Centric, is hij nu ook de zeggenschap over bouwbedrijf Strukton kwijtgeraakt. De Ondernemerkamer plaatste zijn aandelen in Strukton en in holdingmaatschappij Oranjewoud donderdag bij een advocaat.

Dit gebeurde op verzoek van de raad van commissarissen van Strukton en Oranjewoud. De commissarissen menen dat hij met zijn gedrag het voortbestaan van de bouwonderneming in gevaar brengt. Zoals bekend vecht Sandering in het openbaar een ruzie uit met zijn ex-partner Brigitte van Egten. Hij beschuldigt haar, nadat hij een relatie was begonnen met zelfverklaard cyberdeskundige Rian van Rijbroek, van onder meer fraude. Van Egten heeft al meerdere rechtszaken van hem gewonnen, maar een deel van de vonnissen lapte Sanderink aan zijn laars.

Conflicten

Volgens de Ondernemerskamer is Sanderink niet meer in staat privézaken te scheiden van zakelijke beslissingen. IT-bedrijf Centric, dat grote klanten heeft bij onder meer de overheid, werd hierdoor instabiel en de Ondernemerskamer vreesde dat dit tot chaos zou kunnen leiden. Bij Strukton zette de problemen rondom Sanderink veel belangrijke relaties onder druk, zeiden commissarissen van het bedrijf kort geleden in de rechtszaal. Als hij niet op afstand zou worden gezet, dreigden banken bijvoorbeeld hun kredietverlening aan het vierduizend werknemers tellende bedrijf te stoppen. Ook accountant Mazars dreigde zich terug te trekken als Sanderink zou terugkeren.

Kredieten

De raad van commissarissen had Sanderink al geschorst, maar zonder ingrijpen van de Ondernemingskamer zou dit slechts tijdelijk zijn. Doordat het beheer over zijn aandelen wordt overgedragen, kan hij zich als eigenaar ook niet meer bemoeien met de gang van zaken. Op vrijdag 2 juni staat een gesprek gepland met banken over financiering, waarvoor duidelijkheid over de rol van Sanderink nodig was. Die kwam er dus op donderdag 1 juni.