HET JAAR VAN (2): “De echte magie zit in data, dan pas komt AI tot haar recht”

Hoe kijken spelers in de accountancysector terug op 2025 en wat wensen zij voor 2026? Rondom de feestdagen stelt Accountancy Vanmorgen steeds een serie vragen aan een branchegenoot. Vandaag Leon Leeferink, mede-oprichter van het op de accountancy en administratiebranche gerichte Roodkat ICT-Contractbeheer.

Wat blijft jou het meeste bij van het afgelopen jaar?

Dit jaar kreeg voor mij ineens een andere invulling dan gedacht. Binnen enkele weken kregen mijn broer en neef de diagnose darmkanker. Ik ben dankbaar dat mijn broer er nog is en dat het goed met hem gaat, mijn neef krijgt die kans niet. Mijn eigen onderzoek is gelukkig goed. Dat laat mij wel weer beseffen dat alles zit in keuzes: leven, impact maken, genieten en niet wachten tot “ooit”. Lekker cliché wel.

Wat is de belangrijkste ontwikkeling binnen de accountancy momenteel?

In een fase waarin PE iedereen wakker schudt, zien wij het echt gebeuren: grote softwareleveranciers beginnen zich steeds kouder op te stellen. Tarieven omhoog, voorwaarden strakker, dialoog kleiner. Terwijl kantoren tot het uiterste gaan om klanten te bedienen, lijkt het alsof leveranciers vooral de aandeelhouder bedienen. Het contrasteert scherp met het ambacht: wij bouwen in vertrouwen, zij maximaliseren marge. Ik hoop dat de sector terugvecht door kritischer, mondiger en data­gedreven te worden. Duurzame samenwerkingen zijn geen vanzelfsprekendheid meer.

Wat wens je de accountancysector toe?

Menselijk kapitaal. Het tekort aan professionals is nijpend: te weinig instroom, vergrijzing en toenemende druk op kwaliteit. Ik wens de sector toe dat we het vak weer aantrekkelijk maken, met ruimte voor ontwikkeling, technologie die ondersteunt en een cultuur waartoe talenten zich aangetrokken voelen. Zonder mensen kunnen we geen vertrouwen bieden, geen advies geven en geen sector dragen.

Wat moeten we in 2026 echt anders gaan doen?

Ik zie te vaak hetzelfde ritueel: een leverancier stuurt een contract, de tijd dringt, voert de druk op en iemand zet een handtekening “omdat het moet”. Maar bij die handtekening zit te vaak extreem prijswijzigingenbeleid of jarenlange eenzijdige wijzigingsbedingen die niemand bewust gekozen heeft. 2026 moet het jaar worden waarin kantoren niet langer tekenen uit gemak of onwetendheid, maar uit regie. Contracten verdienen dezelfde scherpte als een jaarrekening: controleren, vergelijken, doorvragen. De blanco cheques moeten voorgoed de prullenbak in.

Welke zakelijke kansen zie je voor 2026?

Ik zie kantoren soms zoeken naar AI alsof het een magische oplossing is. Maar de echte magie zit in data. De juiste data, goed gestructureerd, tijdig geanalyseerd. Dan pas komt AI tot haar recht. Bij Roodkat zagen we het zo duidelijk dat we een data-analist aan het team hebben toegevoegd. Zij duikt dagelijks in de processen en marges van kantoren en geeft hiermee vernieuwend inzicht. Wij kunnen inmiddels op basis van de marge tussen de omzet per FTE en de ICT-kosten per FTE aantonen welke softwarepakketten bijdragen aan de best presterende softwarestraat. In 2026 wordt data het kompas dat kantoren helpt sturen op basis van feiten.

Wat doe jij om je weer op te laden na een drukke periode?

Rust vind ik niet in stilte. Een LP die kraakt alsof hij verhalen fluistert. Mijn hond die mij uitnodigt om naar buiten te gaan. Een keuken die ruikt naar een gerecht dat langzaam gaart en wat snel weer verdwijnt met voldoening. Daar laad ik op.

Waardoor en/of door wie raak jij geïnspireerd?

Mijn inspiratie komt uit Zuid-Afrika, van de Springbokken. Rugby is misschien de hardste sport ter wereld, maar ook de eerlijkste. Je wint nooit alleen. Coach Rassie Erasmus durft te experimenteren waar anderen blijven herhalen. Siya Kolisi laat zien dat een jongen uit een township een land kan dragen. En het mooiste? Ze verbinden het land dat vaker verscheurd leek dan verenigd was. Hun verhaal bewijst: discipline en visie kunnen barrières breken, letterlijk en figuurlijk.

Welke doelen stel je jezelf privé en beroepsmatig voor 2026?

Privé zal ik het een en ander moeten verwerken en weer vooruit gaan kijken met alles wat ik wel heb. Zakelijk wil ik Roodkat ICT-Contractbeheer verder laten groeien als de partij die kantoren echte grip geeft op hun ICT-kosten. Geen onduidelijke voorwaarden meer, geen verrassingen, geen afhankelijkheden die onzichtbaar blijven. Mijn doel is helder: kantoren laten voelen dat ze sterker staan dan ze denken, zeker als we het samen doen.