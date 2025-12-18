HET JAAR VAN (4): “Ik geloof heilig dat reflectieve leiders en veilige teams zorgen voor nieuw elan in de sector”

Hoe kijken spelers in de accountancysector terug op 2025 en wat wensen zij voor 2026? Rondom de feestdagen stelt Accountancy Vanmorgen steeds een serie vragen aan een branchegenoot. Vandaag Ernest Ouwejan, gedragsdeskundige en vertrouwenspersoon in de accountancy met zijn bedrijf Ouwejan Consultancy.

Wat is de belangrijkste ontwikkeling binnen de accountancy momenteel?

De hernieuwde aandacht voor werkdruk, maar nu met de juiste nuance. Onderzoek van Marlies de Vries en Roland Speklé (accountant.nl) toont aan: werkdruk op zichzelf is niet het probleem, het gebrek aan commitment is dat wel. Bij een hoog commitment is de samenhang tussen werkdruk en verlies van interesse zelfs nihil. De ontwikkeling is dus het besef: we moeten niet minder werken, we moeten zorgen dat het werk weer betekenisvol en veilig voelt.

Wat wens je de accountancysector toe?

De moed om te reflecteren op dat commitment, zonder in de kramp van “Gen Z vs. Boomer” te schieten. Ik wens leidinggevenden toe dat ze in de spiegel kijken: ”Zit ik dat commitment in de weg?” Soms door uit angst niet door te pakken (schijnharmonie). Maar net zo vaak door onbewust copinggedrag: een kwetsbaar ego beschermen met dominantie bijvoorbeeld. Dat los je niet op in de waan van de dag. Ik wens ze de begeleiding toe om dat mechanisme te doorgronden. Zodat leiderschap geen automatische reflex vanuit een pantser blijft, maar weer een bewuste keuze wordt.

Wat moeten we in 2026 echt anders gaan doen?

Stoppen met soft skills trainen als een ‘kunstje’. Een cursus feedback geven heeft geen zin als de cultuur onveilig is. Ik wens de sector toe dat ze stopt met het toevoegen van kennis en begint met het confronteren van gedrag. Minder theorie, meer reflectie. Alleen dan verander je de onderstroom die nu zoveel talent wegjaagt.

Welke zakelijke kansen zie je voor 2026?

De koppeling tussen auditkwaliteit en gedrag. Het onderzoek is helder: commitment bepaalt mede de kwaliteit. De kans? Stoppen met aanmodderen. Veel teams kúnnen hun eigen issues niet oplossen; ze missen de afstand, de skills of de veiligheid. Soms zit de leidinggevende zelf in de weg. Daar is een ervaren buitenstaander voor nodig die de dynamiek haarfijn blootlegt en vlot trekt. Kantoren die die externe expertise durven binnenhalen, gaan de wedstrijd winnen.

Wat doe jij om je weer op te laden na een drukke periode?

De natuur in. Ik wandel graag in de bossen nabij Zwolle. Even weg uit de hoofdelijke wereld van de accountancy en terug naar de basis. Die stilte is noodzakelijk om vervolgens scherp te blijven luisteren naar wat er bij mijn cliënten écht speelt.

Waardoor en/of door wie raak jij geïnspireerd?

Door het moment waarop het kwartje valt. Als ik leiders begeleid en ze zien opeens in hoe hun onbewuste gedrag bijvoorbeeld het team beïnvloedde. Als dat onbewuste bewust wordt, ontstaat er grip. Gedrag dat gisteren onmogelijk leek om te veranderen, is vandaag een keuze. Dat proces van onmacht naar regie blijft me fascineren.

Welke doelen stel je jezelf privé en beroepsmatig voor 2026?

Privé: Ik hoop opa te worden! Een prachtige, nieuwe fase waar ik enorm naar uitkijk.

Zakelijk: Ik wil nog meer teams begeleiden van ‘gedoe’ naar ‘glans’. Ik geloof heilig dat reflectieve leiders en veilige teams zorgen voor nieuw elan in de sector. Daarnaast ga ik in 2026 vaker het podium op als keynote speaker; het verhaal over de menselijke kant van accountancy moet luider klinken.