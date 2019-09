Banken onderzoeken gezamenlijke monitoring transacties in strijd tegen witwassen

ABN AMRO, ING, Rabobank, Triodos Bank en de Volksbank gaan intensievere samenwerking op het gebied van witwasbestrijding onderzoeken, meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). De ambitie van de vijf grootste banken in Nederland is om een organisatie op te richten die betalingstransacties gaat monitoren: Transactie Monitoring Nederland (TMNL). Door het combineren van transacties van de verschillende banken kunnen mogelijk criminele geldstromen beter in kaart worden gebracht, is de verwachting. De banken gaan het komende half jaar in het verband van de NVB onderzoeken of dat haalbaar is en hoe de technische en juridische uitdagingen met succes kunnen worden aangegaan. Andere banken kunnen zich later bij dit initiatief aansluiten.

In Nederland gaat naar schatting jaarlijks voor 16 miljard euro aan crimineel geld rond, voor het overgrote deel gerelateerd aan drugshandel. ‘Banken zien het als hun belangrijke maatschappelijke taak dit probleem te helpen oplossen. Zij willen hun systemen vrijwaren van criminaliteit en investeren hier fors in,’ zegt NVB-voorzitter Chris Buijink.

In de nieuwe plannen zoeken de banken nadrukkelijk de samenwerking met de Financial Intelligence Unit (FIU), het Openbaar Ministerie, FIOD en bijvoorbeeld ministeries. Vorig jaar deden de banken 68.000 meldingen van ongebruikelijke transacties bij de FIU. 15.000 daarvan werden door de FIU als verdacht aangemerkt. De vijf betrokken banken hebben te maken met 9,8 miljard betaaltransacties per jaar; dat zijn 27 miljoen transacties per dag.

Bron: NVB