NBA: onderzoek Mannak onafhankelijk en extern, zorgvuldigheid voorop

Het onderzoek dat de NBA laat uitvoeren naar de op non-actieve gezette algemeen directeur Harm Mannak is een onafhankelijk en extern onderzoek, uitgevoerd door advocatenkantoor Norton Rose Fulbright. Dat meldt de beroepsorganisatie in een update over de kwestie.

Norton Rose Fulbright is ervaren in dit type onderzoek en is daar twee weken geleden mee gestart, licht de NBA toe. ‘In dit proces moet zorgvuldigheid voorop staan. Vanuit zowel het belang van de NBA als betrokkene dienen de resultaten van het onderzoek te worden afgewacht. Uiterlijk eind oktober volgt er een nieuwe update’, meldt de NBA in de verklaring.

Non-actief

Het NBA-bestuur maakte op 25 september bekend tot het onderzoek te hebben besloten naar aanleiding van berichtgeving over de nevenfunctie van Mannak bij het Rotterdamse techbedrijf KeenCorp. Mannak werd toen op non-actief gezet.

‘Belangenverstrengeling’

Het FD meldde dat er sprake was van belangenverstrengeling, nadat hoogleraar Marcel Pheijffer er in een recente column op wees dat Mannak zakelijke banden met Andy Fastow heeft. De Enron-fraudeur sprak op een bijeenkomst over fraude en fraudepreventie van de NBA in Amsterdam. Mannak en Fastow zijn allebei aandeelhouder in het Rotterdamse techbedrijf KeenCorp, dat gespecialiseerd is in analyses van (frauduleus) gedrag. De NBA-directeur is daar sinds augustus ook commissaris. Zowel toen hij dat commissariaat accepteerde als toen hij Fastow naar Nederland haalde heeft Mannak het gedeelde aandeelhouderschap niet gemeld bij het NBA-bestuur, bevestigde hij ook zelf.

Spreekverbod Mannak

Mannak zelf meldde onlangs aan regionaal dagblad Tubantia dat er volgens hem feitelijke onjuistheden zijn verschenen die hij met documentatie kan weerleggen. Mannak zei tegen de krant dat hij best op de kwestie wil ingaan, maar dat van NBA-voorzitter Van der Vegte niet mag. “Ik moet nu echt op mijn tong bijten. Ik heb de NBA gevraagd of ik mag reageren, maar de voorzitter zegt ‘nee’.”