Ministerie van Financiën werkt aan Wet aanpak witwassen

Op het ministerie van Financiën wordt momenteel de Wet aanpak witwassen voorbereid, meldt minister Hoekstra. Het wetsvoorstel bevat maatregelen uit het plan van aanpak witwassen dat in juni werd gepresenteerd, waaronder een verbod op contante betalingen vanaf 3.000 euro. Minister Hoekstra maakt melding van het wetsvoorstel in een overzicht van alle wetsvoorstellen op het gebied van Financiën dat hij naar de Eerste Kamer heeft gestuurd.

In het plan van aanpak kondigde Hoekstra al aan dat het streven is om het wetsvoorstel waarin onder andere het verbod op contante betalingen vanaf 3.000 euro wordt verankerd in werking te laten treden per 2021. De minister presenteerde het plan van aanpak in juni samen met minister Grapperhaus van Veiligheid en Justitie. Inmiddels is dus duidelijk dat er een nieuwe Wet aanpak witwassen komt. Welke maatregelen daarin nog meer worden opgenomen staat in het wetgevingsoverzicht van Hoekstra niet vermeld.

Meldgrens contante betalingen

De meldgrens voor contante betalingen, die nu nog geldt bij contante betalingen bij een bedrag van 10.000 euro of meer voor beroeps- of bedrijfsmatig handelende kopers of verkopers van goederen, zou met de nieuwe wet komen te vervallen. Dit betekent dat voor deze meldgroep de huidige verplichtingen op grond van de Wwft worden vervangen door een verbod, schreven Hoekstra en Grapperhaus eerder al. Dit heeft verder geen invloed op de objectieve meldgrenzen voor financiële ondernemingen en andere beroepsgroepen waarin contanten worden genoemd.